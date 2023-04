Durant dix jours, Hyper Ouest prend possession des anciennes halles Veillon et les transforme en espace de clubbing. «En 2005, la société de vente par correspondance Veillon ferme boutique et avec elle ses mythiques catalogues, rappellent les organisateurs du festival. Ainsi, depuis près de vingt ans, les halles Veillon dorment. Avant leur destruction, prévue peu après le festival, Hyper Ouest leur rend un dernier hommage durant cinq soirées et cinq nuits en collaboration avec celles et ceux qui font les nuits lausannoises.»

Chaque soir, les commandes sont confiées à un acteur différent. Jeudi 27 avril, jour du vernissage de l’expo, c’est l’ECAL qui assure la programmation. Vendredi 18, place à la «Rave music» imaginée par le collectif de fêtards La sacrée Deter et, le lendemain, à un line-up d’industrial techno sous la houlette du D! Club.



Rebelote le second week-end, avec une soirée «Baïle funk» en collaboration avec Unilive, le vendredi 5 mai. Et le samedi 6, une «Coldwave party» imaginée par Electrosanne. Liste des DJ et programme détaillé sur www.hyperouest.ch. GCO