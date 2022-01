Expérience artistique – L’ECAL fait de beaux rêves L’École cantonale d’art s’offre encore un cadeau pour ses 200 ans en présentant la mythique installation «Dream House». Alors vite à Renens! Florence Millioud Henriques

La Monte Young et Marian Zazeela ont imaginé la «Dream House» au début des années 60. La version montrée à l’ECAL, dans laquelle intervient également l’artiste Jung Hee Choi, est un prêt du Musée d’art contemporain de Lyon. ECAL/Santiago Martinez © La Monte Young, Marian Zazeela, Jung Hee Choi, 2021.

On pourrait s’énerver, même crier à la vacuité, avec le sentiment d’être abandonnés à ses errements par le minimalisme d’une installation artistique qui fait œuvre de quelques projecteurs, d’éléments géométriques des plus basiques et d’une fréquence musicale frénétique. Est-ce de l’art?

Et si on n’avait jamais été aussi proche de sa définition dans cette mise en forme, en lumière et en musique qui habite la «Dream House», comprenez… maison de rêve comme fabrique de rêves? Ou le nom de ce son et lumière, installation mythique du compositeur américain La Monte Young associé à son épouse, la plasticienne Marian Zazeela, que l’ECAL s’offre pour son 200e anniversaire, le temps d’une exposition. Et d’une très belle mise en abyme de sa mission.

«On avait aussi envie, en ce temps pandémique, de réenchanter notre espace avec un art qui recourt à des moyens très simples… en apparence.» Stéphane Kropf, artiste, prof d’arts visuels et cocommissaire de l’exposition

«En le montrant, si muséal, dans une école d’art, c’est tout un champ d’interrogations qui s’ouvre, se félicite Stéphane Kropf, artiste, prof d’arts visuels et cocommissaire de l’expo. À travers la «Dream House», on prend conscience qu’il n’y a pas forcément besoin de connaissances pour approcher l’art et que c’est une question de perception. Ce qui revient également à interroger le rôle d’une école d’art! On avait aussi envie, en ce temps pandémique, de réenchanter notre espace avec un art qui recourt à des moyens très simples… en apparence.»

Tout le monde à la maison

Les fondations, mais aussi les fondamentaux de la maison datent des années 60, l’époque «peace and love», et réveillent le vieux fantasme de la fabrique à rêves. Jolie expression pour évoquer le cerveau! Ou pour les rouages d’une industrie cinématographique, littéraire comme artistique. Mais, n’attendons plus… entrons. Préférant les sensations aux longs discours, la «Dream House» ne demande que ça.

C’est en bougeant que le spectateur-auditeur compose ses propres perceptions. ECAL/Santiago Martinez © La Monte Young, Marian Zazeela, Jung Hee Choi, 2021.

Comme… de se déchausser pour s’enfoncer dans les épaisseurs de la moquette immaculée: la grand-messe des rêves vaut bien une ouverture maximale des chakras afin d’amadouer l’inattendu, dont cette bande acoustique qui vient crépiter aux oreilles comme les étincelles d’un feu imprévisible. Les images, qu’elles soient projections, mobiles ou sculpturales, se font et se défont par la grâce de la lumière évolutive pendant que la bande-son tient la note, vibrante. Il n’y a plus qu’à lâcher prise. «L’atmosphère est aussi propice au yoga, aux discussions, aux enfants qui courent», note Stéphane Kropf. Tous à la maison?

