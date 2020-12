Concerts en ligne – L’ECAL organise sa teuf musicale de Noël sur le web Le département arts visuels de l’école lausannoise propose 4 concerts et un DJ set ce jeudi. Boris Senff

L’Islandaise et étudiante de l’ECAL Sunna Margrét fait partie des musiciens en arts visuels participant au concert de Noël de l’institution. DR

Les événements culturels en ligne ont pris un méchant coup dans l’aile avec une deuxième vague Covid qui a étouffé les espoirs d’abandonner ce pis-aller des arts de la scène. «C’est sûr qu’il manque les odeurs, une certaine chimie», admet Stéphane Kropf, responsable du département des arts visuels de l’ECAL qui ne se résigne pas à annuler sa petite fiesta de Noël.

Avec son e-Xmas Market – une vente en ligne qui dure jusqu’au vendredi 18 décembre –, l’école croit en la magie de… la musique aussi. Ce jeudi 17 décembre, de 19h à 22h, le traditionnel concert de fin d’année est donc maintenu, mais à suivre sur le site de l’institution. «Nous avons mis en place un système technique très professionnel qui permet aussi d'organiser des workshops autour de ces questions», détaille Stéphane Krops.

Quatre groupes

Au total, quatre groupes se produiront dans la soirée. Two Mixing Iced Rats, duo qui détourne des séquences vidéo pour les utiliser dans une logique de sampling. Fascination for Organs, autre duo de synth-pop naviguant entre lo-fi et easy-listening.

Sunna Margrét, artiste islandaise déjà confirmée et fille de Þórir Baldursson, musicien qui a déjà joué avec Donna Summer, Grace Jones et Giorgio Moroder, œuvre dans une pop qui confronte scratch expérimentaux et envolées vocales plus suaves. Sous le nom de Purple Monkey Dishwasher, ses musiciens lausannois s’adonnent eux aussi aux joies du synthétiseur avec une touche fun et un esprit grunge.

Pour clore les festivités, la DJ Marara Kelly chauffe sa techno aux sonorités du Brésil, sa patrie d’origine. Pour transformer votre appartement en miniclub (les restrictions de cinq personnes demeurent) tous à vos écrans géants.