Reportage à New York – L’échec catastrophique des écoles juives ultraorthodoxes Les écoles hassidiques n’offrent aucune éducation dans les matières laïques et les coups sont monnaie courante, selon un rapport bouleversant. Hannes Stein - «Die Welt»

La plupart des hassidim vivent dans l’arrondissement de Brooklyn, où ils façonnent tout particulièrement le paysage urbain. AFP

Tous les New-Yorkais qui comptent des juifs ultrareligieux dans leur entourage en savent quelque chose. Il y a ce beau-frère, devenu un concepteur de logiciels à succès, mais qui n’a pratiquement rien appris durant sa scolarité – rien d’autre que la prière, le Talmud, l’étude de la Bible. Il est heureux, dit-il, qu’on lui ait au moins enseigné l’anglais correctement, sinon il n’aurait rien eu sur quoi s’appuyer après sa scolarité. Les mathématiques, la géographie, l’histoire américaine? Non, non et non.