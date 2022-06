Un luxe pour briller sur les écrans à plus de 500 lux? Le Conseil communal d’Yverdon s’est divisé, jeudi soir, sur la nécessité de remplacer dans l’urgence l’éclairage du stade municipal.

En jeu, rien de moins que la licence III actuellement délivrée sous dérogation au néo-promu Yverdon-Sport FC pour évoluer en Challenge League. La Swiss Football League, détentrice des droits de retransmission télé, exige un éclairage minimal de 500 lux, contre 448 aujourd’hui.

Les quatre couronnes lumineuses de 21 projecteurs doivent être remplacées par des supports en grille de 24 projecteurs LED. Sauf qu’ils sont plus lourds et offrent plus de prise au vent. Par sécurité, il faut donc changer les mâts et leurs socles en béton fatigués. Le devis total s’élève à 1,485 million de francs, dont 330’000 pris en charge par le Fonds du sport vaudois et Prokilowatt.