Nouvelle restructuration – Leclanché se sépare de ses usines Le polonais Eneris amène 95 millions au groupe d’Yverdon en échange du contrôle de ses lignes de production et du droit de fabriquer ses batteries. Pierre-Alexandre Sallier

Trente emplois du site d’Yverdon sont concernés par des transferts dans le cadre de cet accord, mais aucune suppression n’est prévue. 24 HEURES /Jean-Paul Guinnard)...

Le fabricant historique de batteries d’Yverdon, qui a perdu 300 millions de francs en cinq ans, a annoncé ce matin le transfert de ses usines au sein d’une coentreprise contrôlée par Eneris, un groupe polonais spécialisé dans le recyclage.

Cet allégement de sa structure financière – alors que ses dettes atteignent 53 millions d’euros, plus de la moitié de sa valeur en Bourse – et les capacités de production accrues ouvertes par ce partenariat devraient, selon la direction, permettre de répondre aux commandes engrangées, qui dépassent de loin ses capacités actuelles, et de sortir des chiffres rouges. En premier lieu dans les transports, alors que le groupe de 111 ans est notamment retenu pour équiper les autorails Bombardier ou les porte-conteneurs électriques de Kongsberg Maritime.

L’évocation de Leclanché dans les cercles financiers fait souvent lever les yeux au ciel: secteur d’avenir, héritage prestigieux, technologie de pointe, mais trop petit. «C’est du passé, dans dix-huit mois, notre capacité de production atteindra le double de celle d’un concurrent comme Saft», rétorque Anil Srivastava, directeur général. Ce dernier vise la fabrication de cellules de batteries représentant une capacité de stockage cumulée de 1 GWh.

Production en Pologne

Celui qui reconstruit Leclanché depuis cinq ans recourt à une stratégie déjà déployée en 2018, lorsqu’il avait permis au fabricant de batteries indien Exide d’utiliser sa technologie. Cette fois, sa principale usine de cellules lithium-ion, située en Allemagne, ainsi que sa ligne d’assemblage d’Yverdon – les deux estimée à 20 millions – sont amenées à son partenaire polonais, qui les contrôlera majoritairement.

En échange, ce dernier accepte d’investir jusqu’à 95 millions, dont 55 millions destinés aux activités de fabrication. «Nous serons, avec Eneris, les seuls clients de ces deux sites, mais nous ne porterons plus le fardeau financier de leur fonctionnement», résume le directeur financier, Hubert Angleys. Le groupe fondé par l’homme d’affaires franco-polonais Artur Dela ne se contente pas de ces usines. Il pourra produire les batteries Leclanché sur un futur site en Pologne – en échange du versement 30 millions d’euros de royalties.

150 employés concernés

Sur les 350 collaborateurs de Leclanché dans le monde, environ 150 – dont une trentaine à Yverdon – devraient être transférés dans la nouvelle filiale partagée avec Eneris. La direction assure que l’accord ne prévoit «aucune suppression d’emploi ni de délocalisation, le but étant d’accroître l’activité».

Leclanché garde la main sur toute la recherche et le développement de ses packs de batteries ainsi que sur l’autre pilier de son activité: le stockage stationnaire, ces batteries géantes utilisées pour équilibrer les réseaux électriques. Sur ce front également, tout sera réorganisé. Exemple, avec le projet sur l’île de Saint Kitts, dans les Caraïbes. Cette station de stockage sera non seulement construite mais également détenue et exploitée, «ce qui va nous assurer 5 millions de bénéfices annuels durant vingt ans», esquisse Anil Srivastava.

Pas d’option

Les principaux actionnaires – des milliardaires chinois investissant en Europe via la structure Fefam et le bureau genevois Golden Partners – ont déversé un quart de milliard dans la société depuis cinq ans. Ces derniers, qui ne souhaitent plus remettre au pot, se retrouvent avec les trois quarts des parts en main, aux côtés de fortunes plus locales – celles gérées par Bruellan à Genève, la famille du milliardaire genevois Fouad Saïd ou Pierre Lavie, le roi de l’immobilier. Sans oublier quelque 2500 petits porteurs historiques, qui gardent dans leurs tiroirs des actions dont la valeur a été divisée par 100 en une décennie.

L’été dernier, les propriétaires chinois ont exigé une restructuration profonde. Leur choix était limité. Soit vendre et perdre l’essentiel de leur mise, soit trouver de l’argent ailleurs. «En début d’année on était sur le point de signer avec des financiers new-yorkais des prêts de 200 millions quand un accord avec Artur Dela leur est apparu autrement plus prometteur», relate Anil Srivastava.

Publiés il y a dix jours, les premiers chiffres pour 2019 entérinent une année noire, marquée par près de 60 millions de pertes. Ancien d’Areva, son patron se dit pourtant convaincu que Leclanché peut décupler ses ventes et devenir bénéficiaire à partir de 2022. «Mes trois premières années ont été consacrées à la création de produits à partir de la technologie développée de 2007 à 2014, les deux suivantes à la conquête de clients de premier plan, nous devons maintenant passer à l’échelle supérieure pour être compétitifs et rentables», résume-t-il. À condition que, en ces temps de récession liée à la pandémie Covid-19, le sort ne s’acharne pas sur la vénérable maison.