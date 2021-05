Mesures sanitaires – L’école d’Avanchet-Jura ferme à cause du Covid Plusieurs classes de cet établissement primaire, qui compte 270 élèves, sont touchées par le virus. Les cours ne reprendront qu’après le 9 mai. Aurélie Toninato

L’école primaire d’Avanchet-Jura est fermée dès ce lundi pour une semaine, soit jusqu’au 9 mai, a appris la «Tribune de Genève». Laurent Paoliello, directeur de la communication du Département de la santé, confirme la fermeture, décidée à cause d’une «évolution défavorable de la situation ces trois derniers jours», avec de «nombreux élèves positifs» répartis dans plusieurs classes. On ne saura pour l’instant pas quel est le nombre d’élèves contaminés ou si des enseignants le sont. Dimanche soir, le Service du médecin cantonal se chargeait de prévenir les parents.

La mesure doit permettre de réduire les contacts et de stopper les chaînes de transmission. Dans une communication relayée par l’Association des parents d’élèves de l’école, le service du médecin cantonal recommande aux parents de surveiller l’état de santé de leur enfant et de procéder à un test de dépistage PCR dans les 24 heures après réception du courrier dudit service. Puis d’effectuer également un second test cinq jours plus tard. Par précaution, toute la famille peut se faire tester gratuitement. Enfin, il est «fortement recommandé» que l’enfant limite ses contacts avec l’extérieur.

Une école privée et des crèches ont déjà dû fermer leurs portes. La première école publique à avoir été entièrement fermée est celle de Saint-Jean, juste avant les vacances de Pâques.

