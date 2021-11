Seize nouvelles classes – L’école des Rammes, nœud d’une vaste réorganisation scolaire Inauguré jeudi, le nouveau complexe scolaire de Payerne implique une refonte des associations communales. Sébastien Galliker

Située le long de la Broye, la nouvelle école des Rammes fait partie de l’Établissement primaire Payerne-Granges et environs créé à la rentrée d’août. SÉBASTIEN GALLIKER

C’est la fin d’un complexe plan de transport scolaire, mais aussi le début d’une vaste réorganisation politique. Jeudi, l’Association scolaire intercommunale de Payerne et environs (Asipe) inaugurait la nouvelle école des Rammes en présence des conseillères d’État Cesla Amarelle et Nuria Gorrite.

Doté de plus de 20 salles dont seize classes, d’un accueil parascolaire de 72 places et d’une salle de rythmique, le site fait partie du nouvel Établissement primaire Payerne-Granges et environs. L’investissement sera inférieur au crédit de 16,2 millions voté début 2020.

Ayant permis de concentrer les sites d’enseignement et donc les transports scolaires dans la région broyarde, cet établissement est piloté par deux associations intercommunales.

«Un cas qui n’est pas prévu par la loi (LEO)», explique Pierre-Alain Lunardi, directeur de l’Asipe. Les communes doivent donc désormais mettre à jour leurs associations. Dans les faits, l’Association scolaire de Granges et environs (Asiege) sera dissoute, tandis que l’Asipe restera l’entité juridique.

Égalité de traitement

Passant par une révision des statuts de l’Asipe, la démarche devrait être achevée courant 2023. Dans l’intervalle, Valbroye, Villarzel et Henniez, trois des cinq communes de l’Asiege, ont été admises comme communes associées de l’Asipe.

Les deux autres, Champtauroz et Treytorrens, devraient pouvoir scolariser leurs enfants sur Fribourg, à Estavayer, dès 2022.

«L’adhésion des trois communes en l’état entraînerait un surcoût pour les communes de l’Asipe.» Pierre-Alain Lunardi, directeur de l’Asipe

Finançant toutes deux l’établissement Payerne-Granges, les associations devront jouer les équilibristes jusqu’à la fin des opérations, pour établir une égalité de traitement pour l’ensemble des élèves. Les participations communales aux camps ou aux devoirs surveillés sont ainsi différentes.

L’organisation des loyers aussi, «si bien que l’adhésion des trois communes en l’état entraînerait un surcoût pour les communes de l’Asipe», reprend Pierre-Alain Lunardi. Il a jusqu’en 2023 pour trouver la formule magique de cette intégration.

