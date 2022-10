Je suis bien d’accord avec l’écrivain Jon Ferguson, qui a dit dans cette même rubrique («24 heures» du 12 octobre 2022), que l’homme «simplifie tout». Les psychologues sociaux ont d’ailleurs montré à plusieurs reprises que le sens commun se caractérise par une pensée binaire et par un raisonnement linéaire qui favorise la causalité simple.

Dans un tel contexte, enseigner la pensée complexe à l’école consiste alors à aller à contre-courant et donc à privilégier l’argumentation plutôt que la réponse, le système plutôt que l’élément isolé et la schématisation plutôt que la liste à puces.

«Articuler les disciplines, confronter les points de vue et ainsi viser une meilleure compréhension des enjeux.»

Le sociologue français Edgar Morin le disait déjà au tournant du siècle: il convient de «développer l’aptitude naturelle de l’esprit humain à situer toutes ses informations dans un contexte et un ensemble. Il est nécessaire d’enseigner les méthodes qui permettent de saisir les relations mutuelles et influences réciproques entre parties et tout dans un monde complexe»*. Il s’agit en effet ici pour cet éminent auteur d’un des «sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur».

Or, si l’on regarde la grille horaire des élèves vaudois (ou romands), on remarque que celle-ci est encore structurée en disciplines et, a fortiori, en périodes de quarante-cinq minutes, voire, dans le meilleur des cas, de nonante minutes. Dans ces conditions, il est donc difficile, pour le corps enseignant, de travailler sur des questions d’actualité de manière interdisciplinaire et il manque du temps pour élaborer une pensée allant au-delà des traits de surface.

Les emplois du temps devraient être revus afin de pouvoir articuler les disciplines, confronter les points de vue et ainsi viser une meilleure compréhension des enjeux sociaux, environnementaux, économiques, politiques, culturels et éthiques de ce monde.

C’est d’ailleurs vers un tel changement de l’approche éducative que Daniel Curnier nous oriente dans son dernier livre, qui explique la dérive actuelle de la société mondialisée et la mise en péril des conditions de vie sur terre**.

Des solutions existent

Pourtant, en regardant autour de nous, nous constatons que les solutions existent. Le système éducatif finlandais, par exemple, donne un autre statut aux disciplines scolaires depuis 2020. Celles-ci, loin d’être supprimées comme l’affirment certains, sont articulées de manière à étudier des problématiques complexes comme l’approvisionnement en énergie, l’influence des médias ou les enjeux environnementaux.

Une telle approche, combinée à des démarches pédagogiques innovantes, contribue à favoriser le travail en équipe et le sentiment de réussite des élèves. Elle offre aussi des possibilités de choix plus importantes et, in fine, une évaluation au service des apprentissages.

* Morin, E. (2000), «Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur», Seuil.

** Curnier, D. (2022), «Le monde d’aujourd’hui expliqué à mon fils né ce matin», MétisPresses.

Alain Pache Afficher plus Docteur en sciences de l’éducation





