Première rentrée de Frédéric Borloz – «L’École doit rester en dehors de toute considération politique» Le nouveau conseiller d’État a présenté pour la première fois ce mardi sa vision de la Formation vaudoise. Le PLR conserve les grandes réformes en cours, mais calme le jeu. Simone Honegger Vincent Maendly

Le conseiller d’État Frédéric Borloz a donné sa première conférence de presse sur le site morgien de Marcelin. Jean-Bernard Sieber/ARC

Frédéric Borloz a fait sa rentrée médiatique dans son nouveau costume de ministre vaudois de la Formation, ce mardi. Il a choisi pour cette conférence de presse de la rentrée scolaire le site morgien de Marcelin, qui réunit plusieurs centres de formation, gymnasial et professionnel. Tout un symbole. L’Aiglon a averti d’emblée: il est en «phase de découverte» et «a essayé de comprendre les principaux enjeux» de son département, ces six dernières semaines. «C’était assez dense», euphémise-t-il. Plus tôt dans la matinée, il rencontrait toutes les directions d’établissements scolaires pour leur adresser ses premiers mots.