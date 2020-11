Enseignement vaudois – L’école doit rester ouverte et ses fenêtres aussi Le Département de la formation se veut rassurant face aux inquiétudes des enseignants. Il n’est pas question d’enseignement à distance, jusqu’à Noël. Jérôme Cachin

L’enseignement continuera à se faire en classe jusqu’au début de l’année prochaine. Éric Masserey, médecin cantonal adjoint, Cesla Amarelle, conseillère d’État, Véronique Berseth, déléguée au climat scolaire, 18 novembre 2020. ARC

Cesla Amarelle apporte ce mercredi après-midi des nouvelles qu’elle souhaite «réjouissantes et rassurantes». La cheffe du Département de la formation annonce: «L’école, les gymnases, les cours professionnels et les écoles professionnelles se feront en présentiel, en classe, jusqu’aux fêtes de fin d’année. L’enseignement à distance n’est dès lors pas envisagé durant l’année 2020.»

Sa déclaration intervient alors que les critiques émergent du corps enseignant vaudois, notamment sur les difficultés d’implantation des outils d’enseignement à distance. Ce mercredi aussi, la Société pédagogique vaudoise publie quant à elle une nouvelle enquête, laissant apparaître fatigue et stress chez les profs vaudois.

Présentiel jusqu’au bout

La communication de la conseillère d’État se distancie de ce que son département disait fin octobre sur la capacité de basculer en quarante-huit heures vers l’enseignement à distance, en cas de besoin. Dans le canton de Vaud, l’école se fera donc à l’école pour le reste de l’année, «sauf décisions fédérales, sauf changement drastique dans l’évolution de la pandémie», affirme aujourd’hui Cesla Amarelle.

Il s’agit aussi de livrer des données chiffrées sur les infections et les quarantaines. Les courbes des infections montrent un pic au début de novembre. Mais elles se font plutôt ailleurs qu’à l’école. «Nous n’avons pas trouvé de classes ou d’établissements dans lesquels des transmissions significatives se seraient passées, explique le médecin cantonal adjoint Éric Masserey. Avec les mesures sanitaires prises, on ne peut pas dire que c’est un milieu à risque de transmission. La situation est suffisamment sous contrôle pour éviter de devoir fermer les écoles.»

Les enseignants exprimaient des inquiétudes quand ils relevaient de nombreuses absences parmi leurs élèves. Il y a un grand écart entre le nombre de 52 classes où au moins trois élèves ont été infectés en cinq jours (ce critère ne déclenche pas une mise en quarantaine, mais une analyse des causes d’infections) et le nombre de 8 classes mises réellement en quarantaine. Le traçage montrait donc qu’elles n’étaient pas toutes des foyers d’infection, et de loin.

Le comité scientifique de l’État a validé les mesures sanitaires de l’école publique, sans les renforcer. Il n’y a ainsi pas d’extension du port du masque pour les moins de 12 ans. Cependant, dans les consignes officielles, l’aération des salles passe en revanche à quinze minutes par heure, contre dix auparavant.

Enfin, sur le front des remplacements, «la situation est maîtrisée dans l’ensemble». Leur gestion se fait «à flux tendu», observe le département.