Business musical – L’École hôtelière, nouvelle étape de la saga des Montreux Jazz Cafés La franchise de restauration du festival investit une «Ferme» rénovée sur le campus de l’EHL. Ce joli coup doit relancer une aventure commencée en 2008, non sans fausses notes. Francois Barras

Dès son ouverture publique le 20 septembre, le Jazz Café de l’École hôtelière Lausanne sera le 5 e restaurant de la franchise à être actif en Suisse. 24 heures/Odile Meylan

Du fameux polaroïd de David Bowie salivant devant une viande en croûte aux souvenirs personnels racontés par le bassiste de Led Zeppelin se remémorant Claude Nobs aux fourneaux à 5 h du matin, la réputation d’hospitalité du Montreux Jazz Festival (MJF) et de son fondateur n’est plus à établir. Elle a rassemblé les plus grandes stars dans ce petit coin de Léman; et devait attirer les foules un peu partout dans le monde. En 2008, le premier Montreux Jazz Café ouvrait ainsi à l’aéroport de Cointrin. Le 20 septembre 2022, le dernier jalon en date de cette aventure franchisée servira son premier client dans les nouveaux bâtiments de l’École hôtelière de Lausanne (EHL). Entre les deux, une partition compliquée faite d’inaugurations (en fanfare) et de fermetures (en sourdine).