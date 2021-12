Formation à Lausanne – L’École Lémania s’étend avec un nouveau campus Ce nouvel espace verra le jour d’ici environ cinq ans dans l’Ouest lausannois. Le bâtiment historique situé au centre-ville a, lui, été vendu.

Créée en 1908, dans un appartement lausannois, l’École Lémania s’est installée en 1913 dans son bâtiment principal au chemin de Préville, au centre de la capitale vaudoise (photo d’archives). VQH

L’École Lémania Lausanne, privée, a annoncé jeudi la construction d’un important et nouveau campus pour son groupe d’écoles. Le «Campus Groupe Lémania 2026» verra le jour d’ici environ cinq ans dans l’Ouest lausannois et accueillera plusieurs de ses écoles suisses et diverses infrastructures modernes. Son bâtiment historique en ville de Lausanne a, lui, été vendu.

L’accord de vente permet à l’École Lémania de pouvoir continuer à utiliser le bâtiment principal et y exercer ses activités jusqu’à l’emménagement sur le nouveau campus, a indiqué le Groupe Lémania dans un communiqué. Ce grand campus doit «répondre aux exigences de l’enseignement en pleines mutations, pratiquer des pédagogies nouvelles, favoriser la croissance et l’innovation, se développer et se diversifier».

Développement de l’école

Créée en 1908, dans un appartement lausannois, l’École Lémania s’est installée en 1913 dans son bâtiment principal au chemin de Préville, au centre de la capitale vaudoise. En automne 1974, un second bâtiment a été ajouté pour faire face au développement de l’école.

L’école privée prépare ses élèves dès 11 ans à des diplômes en français ou en anglais reconnus par les universités ou le monde du travail, s’appuyant sur la pédagogie et la vision entrepreneuriales de son fondateur. Son réseau d’écoles en Suisse accueille chaque année près de 5000 élèves représentant une centaine de nationalités différentes.

