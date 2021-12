Constructions scolaires privées – L’École Lémania va déménager dans l’Ouest lausannois L’école privée installée depuis plus de cent ans au centre-ville a vendu son siège historique en prévision de la construction d’un campus qui regroupera ses activités. Sylvain Muller

Une carte postale du début du XX e siècle montrant le bâtiment construit en 1913 et le décor champêtre de l’époque. Lémania Cent ans plus tard, la pente est toujours là, mais le décor est moins bucolique. Odile Meylan 1 / 2

«Ah oui, ce projet de campus, c’est LE projet du siècle pour Lémania!» Chargée de communication pour le compte de l’école privée lausannoise, Monique Delarze n’hésite pas à user de superlatifs pour qualifier le projet Campus Groupe Lémania 2026 révélé au grand public par communiqué jeudi matin. Cette institution formant aujourd’hui près de 5000 élèves par année travaille en effet depuis quelque temps sur un projet de regroupement de ses activités dans un campus unique, qui devrait voir le jour d’ici cinq ans dans l’Ouest lausannois.

«Plusieurs variantes étant encore à l’étude, nous n’avons pas la possibilité d’en dire plus aujourd’hui, poursuit la communicante. Mais comme le projet commence à s’ébruiter et que nous avons signé la vente de notre siège historique à Lausanne, nous voulions être transparents, notamment avec nos élèves, leurs parents et nos partenaires. C’est donc une sorte de coup d’envoi en attendant de pouvoir être plus concret.»