Développement scolaire – L’École Moser quittera le centre-ville de Nyon L’école privée s’installera à Signy Park, dans un bâtiment qui sera construit sur mesure pour accueillir 600 élèves à la campagne. Yves Merz

Image de synthèse du bâtiment qui abritera l’École Moser sur le site de Signy Park. LDD/Nemaco

Logée dans un bâtiment voisin du centre commercial de La Combe, au centre-ville de Nyon, l’École Moser se sent à l’étroit. «Aujourd’hui, ce n’est plus adapté d’accueillir nos élèves en milieu urbain. Cela fait plus de dix ans que je cherche un nouveau site qui reste proche de Nyon, puisque notre clientèle vient de la région», explique Alain Moser, le fils d’Henri, qui a fondé l’école en 1961 à Genève. Il a finalement trouvé son bonheur près de la sortie Nyon de l’autoroute, sur une parcelle développée par Nemaco.