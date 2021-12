Covid et scolarité – «L’école paie le lourd tribut des non-vaccinés» Dès ce mercredi, les enfants dès 10 ans porteront le masque en classe. En cause, la multiplication par quatre des cas chez les 10-12 ans ces deux dernières semaines. Le point sur quatre mesures phares. Cécile Collet

La conférence de presse concernant le Covid-19 dans les écoles vaudoises a réuni (de g. à dr.) Giancarlo Valceschini, directeur général de l’enseignement obligatoire, Cesla Amarelle, conseillère d’État chargée de la Formation, et Éric Masserey, médecin cantonal adjoint. Patrick Martin

«Ces deux dernières semaines, on observe une montée raidissime des cas positifs chez les plus jeunes», a lâché Éric Masserey, adjoint au médecin cantonal, lors de la conférence de presse de ce mardi, qui annonçait de nouvelles mesures dans les lieux de formation vaudois dès mercredi 8. En clair, on compte quatre fois plus de cas chez les enfants du primaire et du secondaire I.

La courbe concernant les jeunes enfants a drastiquement changé de cap ces deux dernières semaines.

«Ils ont un rôle à jouer dans la charge virale, et donc la charge hospitalière. J’en suis navré… En obligeant les enfants à porter le masque toute la journée dès 10 ans, on leur fait payer le lourd tribut des non-vaccinés.»