Au vu des changements qui se profilent au sein de l’enseignement vaudois, le nouveau règlement des gymnases mis en application le 1er août 2022 autorise à redimensionner le nombre d’évaluations au cours d’une année scolaire, ce qui soulage le stress qu’éprouvent les élèves et leurs parents. Par ailleurs, cette mesure laisse plus de temps aux enseignants pour présenter les contenus et offre plus de latitude aux élèves pour intégrer et restituer la matière.

«La posture consistant à opposer la culture et l’économie est connue. Or, les deux pôles sont étroitement liés.»

Si on veut parler de l’égalité des chances, il est aussi bon de savoir qu’il existe, en faveur des élèves souffrant de troubles de l’apprentissage, des mesures compensatoires qui leur permettent de surmonter les obstacles en obtenant du temps supplémentaire ou une relecture des consignes par les enseignants pendant les épreuves. Plus généralement encore, des réseaux d’aide composés de professionnels de l’accompagnement tels des médiateurs ou des psychologues scolaires viennent en appui à des élèves traversant des périodes difficiles.

Travail d’équipe et autonomie

M. Rossi, enseignant démissionnaire, a récemment déploré dans cette rubrique le fait que les missions de l’école ne s’axent que sur la recherche de la performance en vue d’intégrer le monde professionnel. Cela aurait pour conséquence de laisser de côté la recherche de la créativité et la découverte de la culture. Pour contrer cette idée, il suffit de rappeler que le Gymnase vaudois connaîtra une mue profonde avec l’arrivée du cursus en quatre ans en école de maturité. Un des objectifs essentiels de cette réforme est que les gymnasiens travailleront sur des projets interdisciplinaires, ce qui favorisera le travail d’équipe, ainsi que la recherche autonome des informations.

À cela s’ajoute la possibilité déjà existante de partir une année dans des contrées germanophones, italophones et anglophones, dans le cadre de la maturité bilingue. En effet, les élèves de la 1re année de maturité, moyennant certaines conditions de réussite, peuvent accéder à des écoles à l’étranger au sein desquelles ils étudieront une année complète. Les élèves du secondaire I ont aussi l’opportunité d’ouvrir les portes des séjours linguistiques.

La posture consistant à opposer la culture et l’économie est connue. Implicitement, elle stipule que la recherche du profit occulte l’humain. Or, les deux pôles sont étroitement liés, puisque les grands centres de recherche comme l’EPFL ne sauraient progresser dans leurs découvertes sans l’apport financier des autorités publiques et des entreprises privées.

Enfin, la formation, académique ou professionnelle est un chemin sur lequel les élèves se confrontent à leurs capacités et à leurs limites. Les accompagner dans cette quête identitaire est le rôle du pédagogue, qui, à défaut d’éviter les échecs, peut néanmoins offrir les moyens d’un certain épanouissement personnel.

