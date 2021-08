Commentaire - L’école valaisanne a le courage de montrer la voie

Espérons que ces lignes paraîtront niaises dans quelques années. Cela voudra dire que la pandémie de Covid-19 est enfin derrière nous. En attendant, bon sang ce que c’était beau de revoir des adolescents et jeunes adultes se sourire, se lire sur les lèvres, soupirer en évoquant leurs vacances et grimacer en mentionnant certains professeurs. En permettant aux étudiants vaccinés et guéris de tomber le masque à l’école, le Canton du Valais a osé ce pas courageux d’indiquer la direction de la sortie de la crise.

Surtout, il le fait au meilleur endroit, dans ses écoles secondaires. Au sein de classes où, même si tous les jours ne sont pas roses, se nouent l’empathie et la solidarité. Dans ces lieux et à des âges où l’on doute, questionne et remet en cause, on apprend à faire des pas de recul pour analyser, comprendre, réfléchir. À ce titre, cette décision est d’abord celle de la confiance aux faits et à la réalité scientifique plutôt qu’aux désinformateurs et comploteurs de tout poil. Dans un lieu où l’on étudie, c’est plutôt rassurant.

«Cette mesure rappelle aux jeunes ce qu’est la liberté en société: une responsabilité à l’égard des autres.»

Mais surtout, cette mesure rappelle aux jeunes ce qu’est la liberté en société: une responsabilité à l’égard des autres. Ce n’est pas un affront à ceux qui ont renoncé à la piqûre: ils en ont le droit mais doivent se protéger – eux-mêmes et leurs camarades – en restant masqués au nom de cette même liberté.

Dans ces murs, on résiste heureusement à ceux qui confondent la liberté avec un égoïsme aveugle et sourd. Ici, on s’écoute et on se tolère, c’est rassurant. Et parce qu’à l’école le poids des mots a encore son importance, on n’a entendu personne crier à la dictature contre cette mesure. C’est simple, logique, et ça mérite une mention.

