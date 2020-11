Enseigner en temps de pandémie – L’école vaudoise au bord de la crise d’angoisse? Préparation à l’enseignement à distance, remplacement des absents, respect des mesures sanitaires… les enseignants évoluent dans un climat tendu. Témoignages. Jérôme Cachin

Photo d’illustration. KEYSTONE

L’école vaudoise peut-elle craquer sous le poids du virus? Pour l’instant, elle tient le choc, alors que l’angoisse monte. Les profs remplaçants manquent parfois. Les outils pour l’enseignement à distance se déploient depuis la rentrée d’octobre, mais trop lentement selon certains. Brochette de témoignages d’enseignants vaudois de tous les secteurs.

CLASSES À FERMER?

Agnès*, qui enseigne à des 12-16 ans dans la région lausannoise, évoque ces bribes invérifiables qui arrivent aux oreilles des profs: «Des fois, des élèves racontent que des classes ont eu jusqu’à quatre cas positifs, mais qu’elles n’ont pas été mises en quarantaine.» Pour qu’une classe soit mise en quarantaine, il faut au moins trois cas positifs sur cinq jours. Reste un flou, car dès que ce seuil est dépassé, l’enseignant peut s’imaginer que sa classe est en réalité un foyer d’infection, car l’Office du médecin cantonal n’a pas encore rattrapé tout son retard dans les annonces individuelles. En plus, les enseignants ne connaissent pas officiellement l’identité des élèves infectés par le virus. Ils peuvent bien sûr être absents pour cause de quarantaine individuelle, en plus des motifs ordinaires. Oxana*, prof de gymnase, compte la moitié de sa classe absente. «Tous ces élèves qu’on ne voit plus… et on se sait pas pourquoi», soupire-t-elle.