Plus de 200 postes créés – L’École vaudoise ne freine pas sur les embauches Le budget 2023 du Département de la formation, repris par le PLR Frédéric Borloz, maintient son rythme d’engagements, pas tous liés à la démographie. Vincent Maendly

À elle seule, l’ouverture de nouvelles classes pour répondre à la démographie génère mécaniquement le recrutement de dizaines d’enseignants chaque année. JEAN-PAUL GUINNARD

Pour l’an prochain, l’État de Vaud compte créer 226 postes de travail au sein de l’École publique, obligatoire et post-obligatoire. Cela figure dans son projet de budget 2023, qui sera discuté par le Grand Conseil. Seule la moitié de ces nouveaux «équivalents temps plein» (ETP) s’explique mécaniquement par l’ouverture des classes – et l’embauche de profs – qu’impose l’augmentation de la population. La centaine d’autres postes ressort donc de décisions plus politiques.