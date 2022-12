Révolution industrielle – L’écologie a besoin de bras, mais peine à recruter L’assainissement de 1,5 million de bâtiments va créer des centaines de milliers d’emplois. Mais les écoles et les entreprises recrutent difficilement. Jocelyn Rochat

Un employé de Juvent en charge de la sécurité et maintenance est photographié debout sur une éolienne de 150 m de hauteur totale, au Mont-Croset, à Saint-Imier, dans le Jura bernois. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Valentin Flauraud

La transition écologique va créer des milliers, voire des centaines de milliers d’emplois plus verts. Et pourtant, les Suisses et les Suissesses ne se ruent pas vers ces professions d’avenir. Ni vers les écoles qui forment ces travailleurs recherchés. Pourquoi? Enquête.