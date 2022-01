Carte blanche - L’économie circulaire, une solution concrète à la transition écologique

Certains projets de loi revêtent une importance concrète et marquent une étape dans des combats de longue haleine. C’est le cas de celui, en cours, sur l’économie circulaire. Elle représente un coup de pouce indispensable pour passer à la vitesse supérieure dans la lutte pour allonger la durée de vie des objets. Et apporter un changement dans la consommation quotidienne et dans la transition écologique.

Raison pour laquelle la Fédération romande des consommateurs (FRC) défendait ses propositions il y a plus d’un an devant la Commission de l’environnement qui a initié ce projet. La révision de la loi sur la protection de l’environnement (LPE) qui en résulte est doublement porteuse d’espoir: non seulement elle ancre dans la loi les principes de l’économie circulaire, mais ce faisant, elle assied la légitimité de ce combat. Maintenant, il faut concrétiser!

«Offrir aux consommateurs et consommatrices un marché qui prône des objets et appareils écoconçus et donc réparables.»

L’économie circulaire est reconnue comme une voie prometteuse au niveau mondial. L’objectif, passer d’un modèle linéaire où les produits sont jetés après utilisation à un système où le cycle de vie des matériaux et des objets est rallongé.

En clair, offrir aux consommateurs et consommatrices un marché qui prône des objets et appareils écoconçus et donc réparables, qui rend la réparation comme la seconde main et la location aussi abordables que l’achat du neuf, qui fait disparaître les emballages superflus et dans lequel les matières restantes sont réutilisées au lieu d’être éliminées.

Or, contrairement à certains pays européens précurseurs comme la Belgique, la Suisse part de loin: elle se repose sur son image de «bon recycleur». Mais trier ses déchets ne suffira pas. Avec une législation où domine jusqu’ici le mot «déchet», le gaspillage de ressources ne peut qu’être considérable. La révision de la LPE vise justement à favoriser les étapes antérieures au recyclage des matières ou à leur incinération.

Des progrès concrets

Clé de voûte du projet, l’article 35i propose des progrès concrets. Comme un appareil électroménager facilement démontable, des pièces détachées disponibles en cas de panne ou encore la disparition des commerces des articles et emballages les plus nocifs à l’environnement.

Il fournit également la base légale ouvrant la voie à un indice de réparabilité, outil qui me tient à cœur et pour lequel j’avais déposé une motion au parlement en 2020. L’information est indispensable pour être en mesure de faire un choix en connaissance de cause avant une acquisition. Parallèlement, les biens de seconde main devraient aussi être facilement accessibles, grâce au soutien par la Confédération des initiatives dédiées à l’économie circulaire.

«La Confédération ne fait pas forcément usage de ses pouvoirs.»

Cet article de loi fait déjà l’objet d’attaques. Le risque est donc grand de se retrouver avec une coquille vide après la consultation et les débats au parlement, comme cela avait été le cas lors du contre-projet à l’initiative des Verts sur l’«Économie verte».

Le texte doit de plus être renforcé, car il regorge de formulations potestatives (non contraignantes), faisant reposer la concrétisation des mesures sur le principe de subsidiarité, selon lequel l’État fera si l’économie ne bouge pas.

Or l’expérience prouve que la Confédération ne fait pas forcément usage de ses pouvoirs: la loi en vigueur lui donne par exemple déjà la possibilité d’interdire le «prêt-à-jeter», mais elle ne le fait pas. L’enjeu est donc que ce projet évite ces écueils et fasse de l’économie circulaire la norme, non l’exception.

Sophie Michaud-Gigon Afficher plus Présidente de la Fédération romande des consommateurs (FRC) et conseillère nationale Les Verts (VD) Jean-Luc Barmaverain

