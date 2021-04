«Les entreprises privées suivent une logique de maximisation des profits, et cet appât du gain entraîne une prise en considération médiocre des aspects éthiques de leur activité.» Voilà de plus en plus les sentiments qui s’expriment dans l’opinion publique, confortés il est vrai par les faillites morales de certaines sociétés, quelques-unes relevant même parfois du droit pénal. Ces cas constituent pourtant l’exception. La règle générale est au contraire que le monde des entreprises, dans un environnement d’économie de marché, stimule à la fois les élans de coopération et la moralité des comportements.

Le sens commun désigne souvent le profit comme le but ultime de l’entreprise. Cette façon de voir les choses repose sur des présupposés strictement matériels mais occulte les valeurs immatérielles qui sont pourtant présentes dans chaque entité productrice. Dans le contexte d’une économie libérale, les entreprises ne peuvent survivre que si elles cherchent des solutions «gagnant-gagnant», autrement dit si elles proposent à la fois à leurs clients et à ceux qui travaillent pour elles ce qu’ils désirent et dont ils ont vraiment besoin. Ce faisant, elles internalisent des valeurs qui sont celles de la société.

«C’est la capacité à durer qui constitue la finalité d’une entreprise.»

La finalité d’une entreprise consiste à produire aux conditions les plus économiques en tenant compte de tous les critères pertinents. La réalisation de bénéfices – qui soit dit en passant présuppose une éthique commerciale – constitue une condition indispensable à cette capacité à durer. Ces profits permettent de juger si l’entreprise utilise convenablement les ressources qui lui ont été confiées. Ils bénéficient en même temps à la communauté au travers des salaires versés aux employés, des impôts dus aux collectivités publiques ou des investissements réalisés par tel ou tel prestataire.

Les entreprises d’aujourd’hui ne se contentent pourtant pas d’être jugées sur le seul critère de la rentabilité. Elles combinent la nécessité de la survie avec l’aspiration à jouer un rôle positif dans leur environnement. Cela se traduit par d’innombrables façons de faire, des conditions de travail ou des formations proposées aux employés aux mesures d’économie d’énergie, en passant par l’engagement d’apprentis ou le soutien à des activités culturelles.

Cette fameuse responsabilité sociale des entreprises traduit les rapports, multiples, qui s’établissent avec la communauté. Elle constitue aussi une réponse concrète à tous ceux qui propagent des discours nourris de préjugés négatifs à l’encontre de l’économie privée. Elle appelle à se méfier des revendications visant à poser des cadres législatifs toujours plus contraignants. Les bons comportements, si heureusement répandus, n’ont pas à être instrumentalisés par la politique et imposés par la loi.

Christophe Reymond
Directeur du Centre patronal

