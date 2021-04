Conjoncture vaudoise – L’économie rebondit sur la campagne de vaccination La reprise semble se confirmer. Un an après le début de la crise sanitaire, le PIB vaudois devrait retrouver son niveau de 2019. Alain Detraz

Le produit intérieur brut (PIB) vaudois devrait retrouver cette année son niveau de 2019. CVCI/BCV

Selon l’étude du CREA (Institut d’économie appliquée de l’UNIL), l’économie vaudoise va rebondir cette année en affichant une croissance de 2,8%. Un an après le début de la pandémie, la conjoncture devrait ainsi retrouver son niveau de 2019 après avoir brutalement chuté en 2020. L’étude, présentée ce jeudi par la BCV, le Canton et la CVCI (Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie), envisage également la poursuite de ce rebond pour l’année 2022, avec un taux de croissance de 3,2%.

Plusieurs facteurs expliquent cet optimisme. «Le Fonds monétaire international a revu à la hausse ses prévisions pour la croissance mondiale», relève Claudio Bologna, du service Statistique Vaud. L’embellie perçue ces derniers mois se confirme donc, en raison notamment de la campagne de vaccination en cours, et bien que sa progression soit inégale selon les pays. Les plans de relance étatiques, notamment aux États-Unis, contribuent largement à une prévision de croissance mondiale qui devrait se situer à 6%, selon le FMI.

Craintes et optimisme

En Suisse et dans le canton de Vaud, la situation est perçue comme «paradoxale», avec des secteurs tels que l’hôtellerie-restauration et l’événementiel durement touchés, alors qu’un regain d’optimisme est perçu dans les autres secteurs par différentes analyses, dont celle du Secrétariat d’État à l’économie (SECO). «On voit des branches qui travaillent bien, dit Jean-Pascal Baechler, à l’Observatoire BCV de l’économie vaudoise. Comme le secteur de la construction reste solide, avec des permis de construire à un niveau élevé.» Si une majorité de branches économiques a vécu une année 2020 difficile, nécessitant de puiser dans les réserves, elles devraient connaître «une croissance forte (plus de 2%)».

«On observe auprès des entreprises un allongement des délais de paiement et une augmentation de l’endettement, tout comme le report de certains investissements.» Patrick Zurm, responsable économique, CVCI

Restent des inquiétudes. «On observe auprès des entreprises un allongement des délais de paiement et une augmentation de l’endettement, tout comme le report de certains investissements», indique Patrick Zurm, à la CVCI. Ainsi, la prudence reste de mise en raison d’incertitudes. L’apparition de nouveaux variants du Covid-19 et le rythme de la campagne de vaccination pourraient freiner cet élan. Tout comme des facteurs internationaux tels que l’évolution du commerce mondial ou les accords-cadres avec l’Union européenne. Le prochain rapport du CREA, en juillet, devrait apporter quelques réponses.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.