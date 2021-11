Fortes tensions sur le front des rémunérations – L’économie s’envole mais les salaires font du rase-mottes Les hausses salariales sont inexistantes ou rabotées par l’inflation. Un paradoxe, alors que les affaires ont repris et que la pénurie de main-d’œuvre se fait criante. Ivan Radja

Selon les syndicats, les permis de construire se multiplient et les carnets de commandes sont pleins. DEEPOL by plainpicture/Trevor Adeline

Tout augmente, ma bonne dame! Les loyers, l’accès à la propriété, les carburants, le gaz, le mazout, l’électricité, et l’indice des prix à la consommation a grimpé de 1,2% le mois passé par rapport à octobre 2020. Bonne nouvelle, rassure l’Office fédéral de la statistique, le prix des salades et légumes frais a reculé le mois dernier. Ouf. Car sur le front de la bataille des salaires, les carottes sont – presque – cuites.

Jeudi, la Société suisse des entrepreneurs (SSE) refusait net les revendications des syndicats Unia et Syna, descendus dans la rue fin octobre. Le salaire au mérite, au cas par cas, est plus raisonnable qu’une hausse générale, argumentent les patrons du secteur de la construction. «C’est un manque de respect pour les travailleurs qui ont continué leur job pendant la pandémie dans des conditions peu adaptées, s’offusque Vania Alleva, présidente d’Unia. Pour la deuxième année consécutive, le patronat nous oppose une fin de non-recevoir, alors même que les permis de construire se multiplient et que les carnets de commandes sont pleins.»