Assouplissement des restrictions – L’économie suisse a fortement rebondi au deuxième trimestre Le produit intérieur brut, porté par la reprise de la consommation, a progressé de 1,8% sur un trimestre après avoir enregistré un recul de 0,4% sur les trois premiers mois de l’année, a indiqué jeudi le SECO.

Les secteurs de l’hôtellerie-restauration ainsi que des loisirs ont connu une envolée autour de 50%, mais la création de valeur reste encore bien en deçà du niveau d’avant la crise. KEYSTONE/Ennio Leanza (Photo d’illustration)

Le produit intérieur brut (PIB) helvétique a connu un regain au deuxième trimestre, porté par la reprise de la consommation suite à l’assouplissement des restrictions décidées l’hiver dernier face au coronavirus.

Le PIB a progressé de 1,8% sur un trimestre après avoir enregistré un recul de 0,4% sur les trois premiers mois de l’année, a indiqué le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) dans son rapport périodique jeudi. Corrigée des événements sportifs, la création de richesse a avancé de 1,6%.

La croissance a même bondi de 7,7% par rapport à la même période il y a un an, quand le pays était en semi-confinement. Comparé à l’avant-crise, soit le 4e trimestre 2019, cet indicateur affiche un recul de seulement 0,5%.

Les économistes interrogés par AWP ont visé juste, tablant sur une évolution trimestrielle comprise entre +1,5% et +2,2% d’avril à juin. Ils ont en revanche été trop optimistes sur un an, prévoyant une progression entre 8,5% et 9,1%.

Bond des dépenses privées

La reprise de la consommation a été marquée (+4,1%), de même que celle de l’industrie (+0,9%), qui a toutefois été moins vigoureuse qu’au cours des trimestres précédents. La dynamique s’y est normalisée après le solide effet de rattrapage qu’a connu ce secteur. De plus, le ralentissement de la croissance de l’industrie mondiale et du commerce mondial ont freiné certaines branches.

Les secteurs de l’hôtellerie-restauration ainsi que des loisirs ont connu une envolée autour de 50%, mais la création de valeur reste encore bien en deçà du niveau d’avant la crise.

Lire aussi: Le Conseil fédéral lance un programme de soutien pour le tourisme

La croissance du commerce (+4,8%) a été «significative après la réouverture des magasins stationnaires», selon le communiqué. Tant le segment non alimentaire que le commerce de gros y ont contribué. Les transports et communications se sont aussi développés (+1,9%), à la faveur d’un retour de la mobilité de la population.

Les services aux entreprises ont à nouveau progressé (+1,1%), sauf les services financiers qui ont affiché une baisse de la création de valeur de 0,7%.

Bond de la consommation publique

La consommation publique a bondi de 5,5%, en raison des dépenses extraordinaires pour faire face à la pandémie. Enfin, les investissements en biens d’équipement ont aussi progressé après un trimestre précédent négatif. La demande intérieure a été forte et s’est accompagnée d’une légère croissance des importations (+0,5%).

Les investissements dans la construction ont eux stagné, le secteur ayant reculé de 0,3%.

Pour l’année en cours, le SECO envisage une croissance du PIB de 3,6%, quand l’institut BAK Economics s’attend à un rebond de 3,7% et le KOF de 4,0%.

ATS

