Conjoncture vaudoise – L’économie du canton bridée par les masques Les économistes naviguent en plein brouillard face aux incertitudes qui pèsent sur ces prochains mois. Mais ici ou là, une lueur éclaire certains secteurs dans le canton. Jean-Marc Corset

Dans le commerce de détail, les grandes enseignes ont tiré leur épingle du jeu cette année, grâce également à leurs ventes en ligne. Lausanne, 23 mai 2020 Laurent Gillieron/ KEYSTONE

Interrogés sur la marche des affaires cette année et leurs prévisions pour les mois à venir, les entrepreneurs vaudois sont pour la plupart très moroses. C’est ce qui ressort de la dernière enquête de la Commission Conjoncture vaudoise présentée ce mardi. Ce n’est pas une surprise. Globalement, les économistes prévoient une chute de l’ordre de 5% du Produit intérieur Brut (PIB) en 2020 dans le canton de Vaud, à comparer à un recul attendu de 4,4% à l’échelle mondiale. Pour l’an prochain, ils s’attendent à une reprise modérée, mais restent d’une grande prudence au moment où la deuxième vague de la pandémie n’est pas totalement retombée.

En cette période, on observe que la la chute générale des affaires se produit tant au plan intérieur qu’extérieur. Ce qui n’était pas le cas dans les précédentes crises, notamment en 2015 (fin du taux plancher de l’euro face au franc) qui a durement frappé les exportateurs. Les entrepreneurs vaudois, relève la Commission Conjoncture, sont ainsi plongés dans «un climat marqué par un degré d’incertitude extrêmement élevé et ils sont globalement pessimistes concernant l’évolution attendue au cours des prochains mois».

La construction a limité la casse, en 2020, malgré l’arrêt des chantiers en mars Frédéric Burnand, porte-parole de la Fédération vaudoise des entrepreneurs

Parmi les notes les plus optimistes relevées par les experts, on trouve le secteur de la construction qui «a limité la casse en 2020» malgré l’arrêt des chantiers en mars selon Frédéric Burnand qui représente la Fédération vaudoise des entrepreneurs. Les demandes de permis de construire sont restées stables, environ 1000 par semestre. Toutefois, remarque-t-il, le gros œuvre enregistre un ralentissement depuis l’été. Ce qui devrait avoir un impact retardé sur le second œuvre, la branche des entreprises métalliques et les techniques du bâtiment. En termes d’emploi, cela se chiffre par une perte de 1000 postes de travail sur un an, à près de 28 300 actuellement. Mais on avait atteint un record l’an dernier.

La demande reste élevée dans les marchés publics, indique Frédéric Burnand, par contre les rénovations ne décollent pas malgré les subventions pour les mesures d’économie d’énergie. Dans les milieux de la construction, on se tient les pouces en espérant que les demandes de permis de construire vont se confirmer.

Personnes âgées en ligne

Dans le commerce de détail, tout n’est pas noir non plus. Après les fermetures de mars, il y a eu une nette reprise, selon Patrick Zurn, responsable économique de la la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI). Mais l’effet de rattrapage n’est pas complet et ne compense pas les pertes d’affaires du printemps. Un commerce sur deux enregistre une baisse comparée à 2019. Les sondages montrent en outre une grande disparité selon le type d’activités mais aussi en fonction de la taille des entreprises. Les grandes enseignes affichent carrément une grande satisfaction au sujet de la conjoncture, en particulier grâce à leur magasin en ligne. Ils ont notamment vu arriver une nouvelle clientèle inattendue, celle des personnes âgées.

Généralement épargnés par la conjoncture, les services - aux entreprises, transports et communications, mais aussi entreprises culturelles et sportives, etc. - n’échappent cette fois pas aux remous de la crise. Beaucoup souffraient ces dernières années d’un manque de main-d’œuvre. Aujourd’hui leurs préoccupations sont toutes autres alors que la demande a chuté. Et nombre de ces entreprises – qui vivent «du présentiel» – ne peuvent pas compter sur la numérisation de leurs services pour survivre.

Comme on s’y attendait, le constat de la Commission Conjoncture vaudoise n’est guère plus réjouissant pour l’hôtellerie-restauration ou l’industrie. Deux secteurs pour qui les incertitudes sont, à l’heure actuelle, totales. Conclusion très imagée de la commission, en ce début décembre, mais qui dit tout: «L’économie vaudoise avance masquée dans un climat incertain».