Chantier à Lausanne – L’écoquartier des Plaines-du-Loup commence à prendre forme Une centaine d’ouvriers sont à pied d’oeuvre depuis plusieurs semaines à proximité de la Blécherette pour ériger les bâtiments du nouveau quartier écologique qui accueillera ses premiers habitants en 2022.

Les premiers bâtiments de l’écoquartier lausannois des Plaines-du-Loup commencent à sortir de terre. Depuis quelques semaines, une centaine d’ouvriers sont à pied d’oeuvre sur le site. Ils seront plus d’un millier ce printemps.

Au nord de la ville, à proximité de la Blécherette, le chantier entre dans une phase très concrète, après plusieurs mois de travaux préparatoires. «C’est le démarrage d’un chantier très attendu, dont on parle depuis longtemps. Les premiers habitants vont arriver en 2022», a expliqué à Keystone-ATS le syndic Grégoire Junod.

«Un des plus gros chantiers du pays»

Le quartier est érigé secteur par secteur. Les travaux ont commencé dans le premier plan de quartier (PA 1). «D’ici quelques semaines, on va avoir 30 grues sur le site et un millier de logements en construction de manière quasi simultanée. Cela va être un des plus gros chantiers du pays», a ajouté le syndic.

Les 700 premiers habitants emménageront dès l’été 2022. À terme, soit à l’horizon 2030, ce sont près de 15’000 habitants-emploi qui rejoindront le site.

Densification et environnement

Les premiers bâtiments en construction formeront un îlot, dont le coeur sera largement végétalisé et propice aux liens sociaux de proximité, promet la ville. «Nous replanterons plus d’arbres que nous en avons coupés», a précisé la municipale Natacha Litzistorf. «Lausanne sait densifier avec qualité et dans le respect de l’environnement», a-t-elle ajouté, rappelant que le futur métro M3 desservira le site.

L’écoquartier des Plaines-du-Loup fait partie du programme Métamorphose, vaste projet de développement urbanistique lancé il y a une quinzaine d’années à Lausanne. Il incluait également la construction du stade de la Tuilière et des patinoires de la Vaudoise Arena à Malley, deux infrastructures désormais réalisées.

Les prochaines étapes portent sur la finalisation des plans de quartier 2 et 3 de l’écoquartier des Plaines-de-Loup. Puis la réalisation du deuxième écoquartier lausannois, dans le sud de la ville, aux Prés-de-Vidy.

ATS