Carnet noir – L’écrivain français Jean Teulé est mort L’auteur de «Fleur de tonnerre» et «Crénom, Baudelaire!» a succombé mardi soir à un arrêt cardiaque. Il avait 69 ans.

Jean Teulé, ici à Paris en février 2016, est mort à son domicile dans la capitale française. AFP/JOEL SAGET

L’écrivain Jean Teulé, auteur de «Fleur de tonnerre» ou «Crénom, Baudelaire!» est mort mardi à l’âge de 69 ans, a-t-on appris mercredi de sources concordantes.

«Betty Mialet et Bernard Barrault ont l’immense tristesse de devoir confirmer que leur auteur Jean Teulé aurait succombé hier soir, 18 octobre, à un arrêt cardiaque», ont écrit les éditions Mialet-Barrault dans un communiqué.

Jean Teulé est mort à son domicile à Paris, a précisé une source policière. Il vivait depuis 1998 avec sa compagne, l’actrice Miou-Miou.

Hypothèse à confirmer

Selon les premiers éléments de l’enquête, le décès pourrait être lié à une intoxication alimentaire à l’issue d’un repas dans un restaurant, une hypothèse qui devra encore être confirmée.

Révélé par la bande dessinée, passé par la télévision (Antenne 2 puis Canal+), Jean Teulé avait trouvé sa voie dans le roman au ton décalé, notamment historique ou biographique, depuis «Rainbow pour Rimbaud» (1991). Il rencontrait un beau succès populaire, comme en témoigne le lancement à 300’000 exemplaires en février de son dernier roman, «Azincourt par temps de pluie».

Jean Teulé pose devant une affiche du film «Le Magasin des suicides», adapté de son roman éponyme. Annecy, le 5 juin 2012. AFP/JEAN-PIERRE CLATOT

L’élite littéraire parisienne a toujours considéré son oeuvre avec distance, de même que lui ne prétendait pas en faire partie.

«Je ne lis pas de romans. Je n’en lisais pas avant d’écrire, et je n’en lis toujours pas. (…) Je n’ai pas envie que ça me coupe les pattes, et de me dire: s’il y a des mecs qui écrivent comme ça, c’est pas la peine que je prenne un crayon», disait-il sur France Inter en 2019.

AFP

