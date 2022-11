Portrait de Salomé Kiner – L’écrivaine boxe avec les poings et avec les mots Française établie à Vevey, d’origine à moitié russe et un peu suisse, un brin américaine dans l’âme, l’auteure de «Grande couronne» est honorée ce samedi. Caroline Rieder

Salomé Kiner a grandi en banlieue parisienne et vit à Vevey. Elle est l’auteure de «Grande couronne». 24 heures/Odile Meylan

Salomé Kiner a le sens du récit. Un amour des livres et des mots hérité de sa mère. Toute jeune, elle inventait des contes, mais aussi des histoires convaincantes pour se tirer de situations délicates: «Comme enfant, soit on est talentueux pour cela, soit pas», s’amuse Esther, sa sœur aînée. Ce sens du récit a éclaté dans «Grande couronne», fiction-choc sur une adolescence en banlieue parisienne, où l’héroïne découvre la sexualité à travers un réseau de prostitution de mineures, qu’elle intègre pour se payer des habits et des chaussures de marque.