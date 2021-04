Il paraît qu’une pandémie paralyse la planète depuis une année. Ce n’est pas flagrant à la lecture des comptes 2020 de l’État de Vaud. Pour le seizième exercice consécutif, le Canton dégage un bénéfice de plusieurs centaines de millions.

Autrement dit, depuis 2004, la main des impôts prend plus d’argent que la main des prestations en redonne, pour paraphraser le Grand Argentier vaudois. L’État est passé d’une dette de plus de 8 milliards à une fortune thésaurisée de plus de 4 milliards. Au moins. La dette (975 millions) présentée dans les comptes n’est désormais que technique.

Vaud applique la politique de l’écureuil qui amasse ses noisettes en prévision des temps plus durs. On pensait bêtement que les moments difficiles étaient arrivés avec la pandémie mondiale. Mais non. Le Canton avait provisionné 403 millions lors du bouclement des comptes 2019 pour faire face à la crise. Il n’en a pas eu besoin. Les dépenses supplémentaires liées au Covid sont passées sur le compte de fonctionnement de l’État. Bien sûr, les difficultés sont peut-être devant nous, même si le CREA (Institut d’économie appliquée de l’Université de Lausanne) prévoit un rebond de l’économie vaudoise 2021 (lire en page 9).

On peut aussi se demander si immobiliser des sommes astronomiques dans les caisses de l’État est réellement le meilleur moyen d’assurer l’avenir de ce canton. L’État de Vaud a une marge de manœuvre financière comme peu de collectivités publiques en disposent. Il pourrait se montrer ambitieux pour construire un futur solide au lieu de miser sur l’épargne.

Jeudi, après la présentation des comptes, chacun y est allé de son couplet. Les socialistes ont félicité le gouvernement pour sa «politique anticyclique». Celui-ci a investi 300 millions. C’est jouer petit bras au regard des milliards qui dorment sur les comptes de l’État. Les organisations patronales appellent, elles, à des baisses d’impôt.

Deux visions opposées sur le magot du Canton. Dans un système politique de consensus, cela se traduit souvent par de l’attentisme. Il est plus simple de se mettre d’accord pour ne rien faire plutôt que de mener une politique volontariste.

Résultat, on se retrouve avec un écureuil obèse qui attend, assis sur son tas de noisettes.

