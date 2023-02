Écho d’Antigel – Led Zeppelin plombé par la symphonie Jeudi, le Victoria Hall se trouvait plus que plein pour entendre l’exécution de l’Orchestre de la Suisse romande. Fabrice Gottraux

Led Zeppelin par l’Orchestre de la Suisse romande, jeudi 23 février au Victoria Hall, dans le cadre du 13 e festival Antigel. GEORGES CABRERA

Jeudi 23 février, 20 h 30. Voilà près de trois semaines qu’Antigel court sans s’arrêter. Il paraît que c’est un carton, que les soirées sont complètes. Il manque un mot dans la langue française pour dire la satisfaction profonde, extatique presque, des organisateurs.

Jeudi 23 février, sous les ors du Victoria Hall. Comme chaque soir, les directeurs du festival, Thuy-San Dinh et Eric Linder, se félicitent. Tout ce que nous faisons est génial, merci à vous, public à nous. C’est, en substance, le message que la manifestation hivernale lance aux festivaliers, aux partenaires, aux médias. Ce doit être cela, le nouveau marketing. Les yeux dans les yeux, à la vie, à la mort. Sans tricher, jamais. D’ailleurs, ce soir au «Victo», c’est du mythe que l’on sert. Du mythe!

Est-ce le même public qui ira à l’Arena écouter le Johnny Symphonique Tour ou «Le Roi Lion» au Théâtre du Léman?

D’ailleurs, ça marche très bien. Le Victoria Hall est plus que plein. Une partie du public n’a pas trouvé de sièges. C’est une curieuse sensation de se retrouver là, parmi la foule des spectateurs, excités par la proposition du festival. Sont-ce les mêmes qui iront à l’Arena écouter le Johnny Symphonique Tour ou «Le Roi Lion» au Théâtre du Léman?

Mais Led Zeppelin est un «mythe», c’est écrit sur le programme. Et l’Orchestre de la Suisse romande, une institution prestigieuse, rien à redire à ce propos. Le chef? Bastien Stil, jamais vu ici. On verra bien. Quant à Jaz Coleman, qui signe les arrangements, le leader du groupe Killing Joke est paraît-il extrêmement doué.

Plaisir régressif

Moment touchant, la soirée est dédiée à deux femmes récemment disparues. Les Genevoises Monique Boget, ancienne maire de Meyrin, «sans qui Antigel n’aurait jamais pu se faire», ainsi qu’Heleen Treichler, figure de la scène rock locale.

Et musique! Ça ne se voit pas sur les photos, mais l’OSR joue Led Zeppelin. «Kashmir» d’abord, immense tube du hard rock. Pouah pouah, zim zim. Cela me rappelle le London Symphony Orchestra en 1985, interprétant «Total Eclipse of The Heart». Émoi adolescent, parents affligés. Définitivement, un plaisir régressif, évocation en beaucoup plus baveux du caractère épique des musiques de films.

Antigel au Victoria Hall, jeudi 23 février, l’Orchestre de la Suisse romande joue Led Zeppelin, dans les arrangements de Jaz Coleman. GEORGES CABRERA

Le public applaudit et siffle. Déjà ça de pris sur le rituel classique, sur la distinction élitiste. Après trois thèmes chevauchés comme on va à dada sur un char d’assaut, la musique se fait plus légère. C’est la ballade, «The Battle of Evermore» puis «Stairway to Heaven», à la harpe. Comme Bernstein à Broadway, comme la «Moldau» de Smetana, le registre pompe le néoclassique à fond les pupitres. Tristesse, grandeur! Ou décadence.

Ah non! Pas la cloche!

Prenons cela comme un gag. Comme cette cloche qui tinte gaiement pour sonner l’hallali final. En comparaison, les variations lento, pianissimo sur le riff de «Whole Lotta Love» apparaissent d’une finesse ravissante. Sauf que l’auditoire ne peut plus hocher du chef. Et le chef, lui, peut enfin faire un petit quelque chose avec l’orchestre.

Le responsable de ce grand chahut a rejoint l’estrade pour saluer. Ça fait drôle de le voir entouré de violons, avec sa longue tignasse, son visage à la serpe, le sourire vorace. Mais sans le maquillage ténébreux qu’il arbore avec Killing Joke, sans la matière incandescente du rock électrifié, Jaz Coleman s’est contenté d’une parodie.

