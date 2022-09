Portrait de Marco Gabella – L’éditeur horloger mise sur la créativité Le Pulliéran a lancé l’année passée un magazine suisse spécialisé dans l’horlogerie, à cheval entre l’Europe et les États-Unis, «Watchonista». Alice Caspary

Marco Gabella le 13 septembre, chez lui à Pully, dans sa demeure au mobilier hétéroclite. VANESSA CARDOSO/24HEURES. 24 HEURES

Un cigare cubain à la main, Marco Gabella joue le jeu de l’exercice photo entre détente et concentration. Il tire des bouffées entre chaque prise, assis au centre d’un salon où rien ne se ressemble, mais où tout se marie. Nous sommes chez lui, dans la maison familiale à Pully. «Découvrir des objets et me poser la question de leur époque m’a toujours fasciné», glisse-t-il, en bon polycollectionneur.