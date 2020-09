Canton de Fribourg – L’édition 2020 de la Saint-Nicolas est annulée La pandémie aura raison de la Saint-Nicolas cette année à Fribourg qui prend toutefois d’autres dispositions pour se parer d’airs de fête malgré tout.

La Saint-Nicolas en 2019. Un événement désormais inenvisageable sous cette forme. KEYSTONE

La fête de la Saint-Nicolas n’aura pas lieu cette année à Fribourg en raison de la situation sanitaire. L’évêque de Myre prononcera toutefois son traditionnel discours le samedi 5 décembre sur la télévision régionale La Télé.

Saint Nicolas et ses ânes Babalou et Balou jouent la carte de la prudence et demeurent bien au chaud cette année, indiquent la Ville de Fribourg et le Collège Saint-Michel dans un communiqué diffusé mardi.

La situation sanitaire actuelle ne permet pas d’organiser le traditionnel cortège, qui attire chaque année plusieurs milliers de spectateurs à Fribourg le premier week-end de décembre. Les marchés, Rendez-vous Musicaux et animations sont également annulés.

Certaines traditions seront toutefois maintenues. L’allocution aux Fribourgeoises et Fribourgeois sera ainsi diffusée sur les ondes de La Télé le 5 décembre à 18 heures.

Comme de coutume, la carte de Saint Nicolas sera créée par un·e étudiant·e du Collège St-Michel et vendue durant la période de fin d’année. Les bénéfices de cette action seront versés à des œuvres de bienfaisance liées à l’enfance.

Quant aux boulangers du canton, ils s’adonneront à la vente de biscômes, parés de l’étiquette à l’effigie du saint, créée cette année par l’artiste fribourgeois Nicolas Ruffieux.

ATS/NXP