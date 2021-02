Festival de la Cité à Lausanne – «L’édition 2021 sera un vrai festival» Après une édition déclinée sous une forme légère, la manifestation retrouvera sa forme habituelle, du 6 au 11 juillet. Avec des adaptations, bien sûr. Natacha Rossel

Le Festival de la Cité (ici en 2019) retrouvera ses couleurs habituelles cet été. ARC/Jean-Bernard Sieber

Les contours sont encore flous, mais le Festival de la Cité aura bien lieu, du 6 au 11 juillet 2021. «Ce sera un vrai festival, avec sa programmation pluridisciplinaire, à la fois sur scène et in situ», assure sa directrice, Myriam Kridi. Après avoir été décliné l’an dernier dans une version plus légère, sous le nom «Aux Confins de la Cité», le rendez-vous culturel estival des Lausannois retrouvera donc sa forme habituelle. Avec quelques adaptations, bien sûr.

