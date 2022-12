Faut que ça brasse – L’édition brassicole est en pleine ébullition Quel livre choisir dans le domaine de la bière? Trois propositions de la rédaction. Raphaël Ebinger

Le monde de l’édition s’intéresse de plus en plus à la bière. Quelques beaux ouvrages sont sortis cette année. EBINGER

Pour devenir un meilleur dégustateur

«Et si on parlait bière» est comme son auteur, le biérologue montreusien Cyril Hubert: élégant, original, didactique et amusant. Ce beau livre est parfait pour apprendre à bien déguster. Des matières premières au service en passant par le choix du verre et le vocabulaire utile pour devenir un as de l’analyse sensorielle, tout y est avec moult détails. Par exemple, vous découvrirez les techniques pour humer les odeurs, comme le «cover snif» qui consiste à concentrer les émanations olfactives en couvrant le verre avec la main.