Le Covid-19 frappe Davos – Pas de Forum économique mondial en janvier Les organisateurs espèrent une édition à l’été 2021 au plus tôt. Pierre Veya

Comme beaucoup d’événements avant lui, le WEF de Davos est lui aussi frappé par la crise sanitaire. KEYSTONE

L’édition 2021 du Forum économique mondial (WEF), qui devait se tenir en janvier à Davos, a été reportée à l’été prochain en raison de la pandémie de coronavirus, a indiqué mercredi le directeur général Adrian Monck.

«L’avis des spécialistes est que la manifestation ne peut pas se tenir de manière sûre en janvier», a déclaré Adrian Monck dans un communiqué.

Une version numérique doit se tenir la semaine du 25 janvier, où des décideurs et autres responsables feront le point sur l’état du monde. Dans un premier temps, les organisateurs du Forum de l’économie mondiale avaient imaginé une réunion limitée à 500 participants, au lieu des 2000 à 3000 participants habituels. Mais la progression continuelle du virus a mis fin à cet espoir.

Toutefois, le WEF reste très actif et a lancé depuis février toute une série de séminaires et réflexions sur les effets du Covid-19 et l’état de la gouvernance mondiale. Le WEF espère que le WEF 2021 pourra se tenir éventuellement à l’été 2021 au plus tôt.