Journées de Soleure 2022 – L’édition fera la part belle aux femmes et aux films romands Près de la moitié des longs métrages qui seront projetés du 19 au 26 janvier prochains ont été produits par des femmes.

Près de la moitié des 78 longs métrages à découvrir à Soleure en 2022 sont romands, une part historiquement élevée. Keystone

Les 57es Journées de Soleure s’annoncent particulièrement «romandes». Près de la moitié des longs métrages projetés du 19 au 26 janvier prochains proviennent de la partie francophone du pays. En outre, la majorité des films présentés sont produits par des femmes.

Après une édition 2021 diffusée essentiellement en streaming, le festival du cinéma suisse est prévu cette fois-ci en présentiel. Une nouvelle édition en ligne reste toutefois un possible plan B en cas de semi-confinement lié à la pandémie.



Lire aussi Festival de cinéma Bilan réjouissant pour les Journées de Soleure 100% numériques Cinéma Journées de Soleure: quatre comédiens ont été primés Le grand retour des fictions Les organisateurs ont sélectionné 157 films sur les 596 qui leur ont été soumis, indiquent-ils mardi. Pour une fois, le nombre de longs métrages dépasse celui des courts métrages. De même, les oeuvres de fiction sont plus fortement représentées que d’habitude.

Fait marquant, près de la moitié des 78 longs métrages à découvrir à Soleure sont romands, soit une part historiquement élevée, a déclaré le co-directeur artistique ad intérim David Wegmüller aux médias. Si l’on y ajoute les films italophones, les oeuvres latines sont même majoritaires cette année face aux longs métrages alémaniques.

Par ailleurs, les fictions projetées en janvier se caractérisent par leur «grande force», selon les organisateurs. Du côté des documentaires, éléments narratifs, recherches pointues et transposition filmique exigeante deviennent la norme.

Film sur Patricia Highsmith en ouverture

En ouverture, le festival projettera «Loving Highsmith» d’Eva Vitija, un portrait subtil de Patricia Highsmith, qui jette un nouvel éclairage sur la double vie de la reine britannique du polar. Coïncidence, la date de la projection est aussi l’anniversaire de la naissance de l’écrivaine. Le ministre de la culture Alain Berset ouvrira les 57es Journées de Soleure.

Les trois compétitions du festival réuniront huit films chacune. Le jury du Prix de Soleure, composé de l’écrivain et réalisateur Matthias Zschokke, de la réalisatrice et journaliste Nicole Vögele et de la compositrice Olivia Pedroli, devra faire son choix parmi six documentaires et deux fictions, dont le film d’ouverture.

La moitié des oeuvres présentées dans la compétition reine du festival sont francophones. Il s’agit de «L’art du silence» de Maurizius Starkle Drux, «(Im)mortels» de Lila Ribi, «A ciel ouvert» de Charlie Petersmann, et «Olga» d’Elie Grappe. Doté de 60'000 francs, le Prix de Soleure récompense chaque année un long métrage qui se distingue par son humanisme.

Campan et Jollien dans «Presque»

Le Prix du Public, doté de 20’000 francs, sera désigné parmi cinq fictions et trois documentaires. Parmi ces films, les cinéphiles pourront découvrir notamment «Presque», réalisé et joué par l'acteur français Bernard Campan et le philosophe et écrivain suisse Alexandre Jollien.

Huit premières oeuvres de long métrage se disputeront le Prix Opera Prima de la relève cinématographique suisse. Les six documentaires et les deux fictions présentés en compétition regorgent d’énergie et de plaisir de raconter une histoire, soulignent les organisateurs.

Débat sur le rôle du public

La section «Panorama» du festival propose d’autres courts et longs métrages ayant marqué les écrans durant l’année écoulée en Suisse. Beaucoup d’entre eux sont réalisés en «tableau": la caméra, statique, y est dirigée vers une scène déterminée afin d’observer comment l’histoire évolue dans un cadre prédéfini.

Le programme spécial «Focus» sera consacré au rôle du public. Tables rondes et projections s’interrogeront sur l’effet que les spectateurs ont sur les cinéastes et sur la manière d’intégrer le public dans le débat. Deux architectes dialogueront sur la façon de construire une salle de cinéma aujourd’hui. En outre, un panel de spectateurs observera comment le public réagit à un film et influe sur sa fin.

Comme chaque année, les Journées de Soleure recevront aussi un invité d’honneur. Il s’agit du réalisateur Jürg Hassler. Les organisateurs prévoient deux entretiens avec lui, la projection de dix de ses films et une exposition de ses sculptures.

Cette 57e édition sera aussi la première après le départ de l’ancienne directrice Anita Hugi, remplacée provisoirement par Veronika Roos. Face aux journalistes, le président des Journées de Soleure Thomas Geiser a refusé de répondre aux questions liées à sa succession. Le budget du festival atteint environ 3,4 millions de francs.

