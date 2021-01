Suisse – L’éducation dans les situations d’urgence prend ses quartiers à Genève La Suisse a pris part lundi au lancement à Genève d’une plate-forme physique et virtuelle dédiée à l’éducation dans les situations d’urgence. Comm/smk

Près de 127 millions d’enfants n’ont pas accès à l’enseignement dans des pays touchés par des situations d’urgence. AFP

Le Geneva Global Hub for Education in Emergencies a été officiellement lancé lundi. La Cité de Calvin devient ainsi un centre mondial pour l’éducation dans les situations d’urgence, explique le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dans un communiqué.

Ce projet concrétise l’engagement pris par la Suisse lors du Forum mondial sur les réfugiés tenu à Genève en 2019. Pour le DFAE, la Genève internationale est en mesure d’apporter une valeur ajoutée à l’éducation dans les situations d’urgence.

Le Geneva Global Hub for Education in Emergencies se présente sous la forme d’une plate-forme physique et virtuelle. Il rassemble à la fois des acteurs directement impliqués dans le secteur de l’éducation et des organisations travaillant dans des domaines tels que la protection, la santé, la promotion de la paix ou les droits de l’homme.

Le centre de compétence veut utiliser les atouts de la Genève internationale pour rendre l’éducation accessible à tous les enfants et les jeunes en situation d’urgence mais aussi sensibiliser les gouvernements et les organisations partenaires à cette problématique. Il prévoit également de renforcer l’efficacité des interventions en matière d’éducation dans les situations d’urgence en améliorant la qualité des données.

Le DFAE rappelle que près de 127 millions d’enfants n’ont pas accès à l’enseignement dans des pays touchés par des situations d’urgence. Berne compte ainsi apporter des perspectives d’avenir, de protection et d’espoir aux enfants, «qui sont les personnes les plus vulnérables dans les situations de crise».