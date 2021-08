Légende jamaïcaine – Lee Scratch Perry, le Salvator Dalí du reggae, a rejoint Jah Le sorcier du son des Caraïbes s’est éteint à 85 ans. Hommage. Jérôme Estebe

Lee Perry sur la scène d’un festival australien en avril 2007. keystone-sda.ch

Sans lui, la musique populaire contemporaine aurait sans doute une autre physionomie. Moins drôle, moins folle, moins libre. Sans lui, la Jamaïque serait sans doute une île sans grande résonance et Bob Marley un rasta chantant quasi anonyme. Le compositeur et producteur prolifique Lee Scratch Perry vient de s’éteindre à l’âge de 85 ans. Le reggae perd le plus créatif et excentrique de ses pères.

Lee voit le jour en Jamaïque en 1936. Sa mère travaille aux champs. Son père est danseur. Il quitte l’école à 15 ans. L’effort physique ne lui vaut rien. Il gagne sa vie en remportant des tournois de… dominos. À la fin des années cinquante, le jeune homme débarque à Kingston et se fait embaucher par le label Coxston. Il y restera dix ans, d’abord comme DJ, puis comme bras droit du patron. À l’époque, la concurrence entre les sound systems de la ville se règle avec les poings. Un soir, Lee se fait assommer. Peut-être faut-il chercher là l’origine sa loufoquerie légendaire.

Basse mitrailleuse

Devenu indépendant, Perry monte un magasin de disques, un label, Upsetter Records, et un studio, Black Ark, niché derrière chez lui. C’est dans ce petit local, encombré de grigris, de colifichets et de matériel bon marché qu’il s’applique à relifter le reggae. «Les gens ont entendu ce que je faisais: un rythme différent, plus lent, cireux comme si on marchait dans la colle. Ils ont aussi entendu la basse, rebelle, pointée sur vous comme une mitrailleuse.» Attirés par ses idées novatrices, les Wailers de Bob Marley signent chez Upsetter. En moins d’une décennie, Perry produira et cosignera quelque 170 morceaux du groupe et de maints autres phénix jamaïcains.

Parallèlement, Lee joue au professeur Tournesol au fond de son studio. Il bricole, bidouille et cherche sans répit. Pour obtenir un son original, il va même jusqu’à enterrer des disques ou à laisser cuire des bandes au soleil. À l’aube des années septante, l’apprenti sorcier se branche sur le dub, un reggae instrumental, atmosphérique et délirant. Il en donne quelques-unes des plus belles pages, qui n’en finissent pas d’influencer les bidouilleurs électroniques des quatre coins du monde.

Tout baigne donc jusqu’à ce que sautent les plombs du génie. Avec les années, le chaman du reggae devient parano, boit sec et fume des hectares de ganja. En 1983, il incendie son studio. Fin du premier acte. Les décennies suivantes se passent de lui, ou presque, même si son esprit plane toujours sur l’avant-garde rap et techno.

À l’orée des années nonante, il s’installe à Zurich avec son épouse, Mireille Ruegg, demi-mondaine spécialisée SM, qui devient sa manageuse. Lee poursuit une carrière un brin confidentielle. Publie son album annuel, collabore avec des noms qui comptent, donne des concerts et… flanque le feu à son studio suisse dans les années 2010. Une sale habitude de celui que Keith Richard surnommait le «Salvador Dalí de la musique».

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.