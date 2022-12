Parole au boss de la Tuilière – Leen Heemskerk: «Je serai surpris si rien ne bouge au LS cet hiver» Même s’il se dit en grande partie satisfait jusque-là, le président lausannois est conscient de l’importance de renforcer le groupe de Ludovic Magnin. André Boschetti

Même s’il dresse un bilan globalement positif de cette première phase, Leen Heemskerk est bien conscient que le LS a besoin de renforts pour assurer son retour en Super League. PATRICK MARTIN/24HEURES

Leen Heemskerk est un président discret qui essaie de partager, le plus équitablement possible, son temps entre son employeur, Ineos, et ce Lausanne-Sport dont il assure la présidence – et même un peu plus – depuis bientôt huit mois.