Forum économique mondial – L’effectif sécuritaire sera renforcé autour du WEF En raison de l’absence de neige, des grillages supplémentaires ont été prévus. Les forces d’intervention surveilleront plusieurs vallées latérales.

Démonstration des dispositions de sécurité après une conférence de presse de la police et de l’armée avant la réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF), à Davos, le 20 mai 2022. PE EPA/GIAN EHRENZELLER

La tenue du Forum économique mondial (WEF) en plein mois de mai à Davos (GR) engendre de nouveaux risques sécuritaires. La neige n’entrave pas les accès comme lors des éditions habituelles en janvier. Des grillages supplémentaires ont donc été disposés et les forces d’intervention doivent surveiller plusieurs vallées latérales.

Une compagnie militaire de plus

Au total 5000 militaires et policiers venus des 26 cantons seront à pied d’œuvre. L’événement mobilise une compagnie de plus que d’habitude, en hiver, a précisé le divisionnaire de l’armée Lucas Caduff. Ces troupes surveillent les accès que la neige n’entrave plus.

Cette mesure est accompagnée de l’installation de barrières grillagées supplémentaires dans des champs et sur des routes. En outre, des drones de l’armée surveillent les vallées latérales.

Coûts pour l’armée: 32 millions

Les coûts de cet engagement de l’armée atteignent 32 millions de francs. Cette somme ne dépasse pas le budget ordinaire de la Confédération pour le WEF. L’effectif militaire est notamment composé de membres de l’armée qui effectuent leur cours de répétition déplacé géographiquement pour l’occasion.

Le terrorisme, le sabotage, des attaques sur des infrastructures sensibles et la cybercriminalité constituent les principales menaces, souligne Walter Schlegel. «La Suisse n’est pas un îlot de sécurité», souligne le divisionnaire Caduff. L’espace aérien est donc restreint temporairement au-dessus de Davos. Des troupes de DCA, des avions de combat et des hélicoptères de transport de l’armée sont mobilisés.

Coûts supplémentaires

En outre, le col de Flüela sera fermé à la circulation dès samedi et jusqu’au jeudi de l’Ascension. Par ailleurs, la place d’atterrissage des hélicoptères a dû être déplacée, le sol n’étant plus aussi ferme au printemps qu’en hiver.

Au total, les coûts sécuritaires ont augmenté de 4 millions de francs par rapport à une édition normale du forum. Cette hausse est couverte conjointement par la Confédération et le canton des Grisons. Le dispositif policier est estimé à 9 millions de francs. Les coûts finaux ne seront connus qu’après l’événement, précise Walter Schlegel.

Plus de manifestants que prévu?

Les manifestations de protestation pourraient attirer plus de personnes que prévu ou qu’autorisé. Samedi, une «randonnée pour le climat» doit partir de Küblis (GR). Dimanche, les randonneurs marcheront de Klosters (GR) à Davos, où ils manifesteront avec des membres de la Jeunesse socialiste suisse.

Lundi après-midi, une quarantaine de manifestants doivent se rassembler en soutien au premier ministre cambodgien. Jeudi, dernier jour du WEF, la section davosienne de la Grève du climat organise un rassemblement d’environ 500 personnes.

L’Ukraine au cœur du WEF

La guerre en Ukraine donne également du fil à retordre en matière sécuritaire. La conférence des directeurs de la sécurité des cantons de Suisse orientale a émis ses réserves en avril. En cas d’incident, la réputation de la Suisse en pâtirait, avait alors déclaré à Keystone-ATS le ministre d’Appenzell Rhodes-Extérieures Hansueli Reutegger.

La situation en Ukraine figure au cœur de cette rencontre annuelle du WEF. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit prononcer un discours en vidéoconférence. Le maire de Kiev, Vitali Klitchko, doit, lui, se rendre à Davos, de même que le ministre ukrainien des affaires étrangères Dmytro Kuleba, probablement.

Aucun élu russe n’a été invité. Le WEF a gelé ses relations avec les institutions russes en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. En outre, il ne coopère plus avec les personnes ou institutions russes frappées par des sanctions.

