Marché du travail – L’effet «boomerang» pourrait toucher l’emploi Le nombre de postes vacants ne semble pas épuiser le réservoir du chômage. Mais certains commencent à craindre le retour de manivelle. Alain Detraz

La construction souffre de la pénurie de main-d’œuvre, ainsi que la restauration et l’hôtellerie et d’autres secteurs de l’économie. Keystone

Plus de 100’000 offres d’emploi à pourvoir. C’est le chiffre record qu’annonçait l’Office fédéral de la statistique, il y a quelques jours. Si la situation est plus qu’embarrassante pour plusieurs secteurs économiques, elle profite aux personnes en recherche d’emploi, comme le confirme le Service de l’emploi du canton de Vaud.

Dans le canton, le constat d’un manque de main-d’œuvre est comparable aux chiffres donnés à l’échelle du pays. Alain Bolomey, adjoint au chef du Service de l’emploi vaudois: «On s’attendait à un mois de mars élevé en termes de d’emplois vacants, mais ce fut encore plus haut qu’imaginé. On a vu une nette accélération depuis août 2021, plus encore depuis janvier 2022.»