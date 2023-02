Découverte scientifique – L’effet insoupçonné des pleurs de bébés sur notre cerveau Publiée ce mercredi dans la revue «Neuron», une étude de l’UNIL lève le voile sur une structure neuronale qui orchestre les interactions entre adultes et nouveau-nés. Joëlle Fabre

L’étude montre que les soins aux nouveau-nés ne sont pas uniquement motivés par l’envie de leur porter secours, mais aussi par la volonté de réduire le sentiment négatif généré par leurs pleurs. Getty Images

Que se passe-t-il dans le cerveau d’une souris vierge et inexpérimentée lorsqu’on la confronte pour la première fois de sa vie à un souriceau en détresse? C’est à cette question cruciale que répond l’étude in vivo menée par l’équipe du professeur Manuel Mameli, neurobiologiste au Département des neurosciences fondamentales (DNF) de la faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne. Cruciale, parce que «les circuits neuronaux d’une souris sont très similaires à ceux de l’être humain», indique le Pr Mameli. Autrement dit, ce qui est vrai pour le cerveau de la souris l’est vraisemblablement pour le nôtre.