Lutte contre la pandémie – L’efficacité du vaccin Pfizer baisse avec le temps Des études observent une baisse de l’immunité des vaccinés contre les infections au Covid. Mais la protection contre les formes graves reste élevée. Lucie Monnat

Au vu de la baisse d’efficacité dans le temps du vaccin, une troisième injection se profile. KEYSTONE

Au fur et à mesure que le variant Delta progresse, la probabilité d’une troisième dose de vaccin s’accroît. Ces dernières semaines, des études publiées dans différents pays relatent l’efficacité amenuisée du vaccin contre la mutation du coronavirus.

Ce jeudi, l’Université d’Oxford et l’Office for National Statistics ont ainsi publié une étude portant sur l’efficacité des vaccins Pfizer et AstraZeneca (non autorisé en Suisse) en analysant 3 millions de tests PCR.

Les résultats montrent que l’immunité des vaccinés face au virus diminue avec le temps. Alors que l’efficacité de Pfizer est évaluée à 92% quinze jours après la deuxième dose, celle-ci descend à 78% au bout de trois mois.