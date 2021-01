Coronavirus – L’efficacité maximale non garantie si la seconde injection du vaccin est retardée Le laboratoire BioNTech a prévenu mardi des risques relatifs à la stratégie appliquée ou envisagée par plusieurs pays, qui voient en cette dernière un moyen de vacciner davantage de personnes.

Le laboratoire BioNTech a prévenu mardi que l’efficacité maximale de son vaccin contre le Covid-19 n’était pas démontrée si la deuxième injection est retardée, stratégie appliquée ou envisagée par plusieurs pays pour vacciner plus de personnes. «L’efficacité et la sécurité du vaccin n’ont pas été évaluées pour d’autres calendriers de dosage» que les deux injections espacées de 21 jours appliquées lors de l’essai clinique, a expliqué l’entreprise allemande, qui a développé avec l’américain Pfizer le premier vaccin autorisé aux Etats-Unis et dans l’UE.

Espacer les doses

Face aux stocks limités de ce produit, le Danemark a annoncé lundi espacer jusqu’à six semaines les deux doses; le Royaume-Uni, qui a autorisé le vaccin avant l’UE, début décembre, laisse s’écouler jusqu’à 12 semaines entre les deux injections.

«De cette manière, nous pourrons vacciner plus de monde dès maintenant», a expliqué le chef de l’Agence nationale danoise de la Santé, Søren Brostrøm, interrogé par la télévision publique TV2, soulignant que cette analyse se fondait sur la documentation présentée par les laboratoires qui fait état d’une seconde dose reçue «entre 19 et 42 jours» après la première.

En Allemagne, le ministère de la Santé a demandé aux autorités sanitaires d’évaluer les options pour rallonger le délai, selon un document consulté lundi par l’AFP.

Protection partielle

«Même si des données démontrent qu’il existe une protection partielle dès 12 jours après la première dose, il n’y a pas de données qui démontrent que la protection reste en place au delà de 21 jours», a expliqué une porte-parole de BioNTech. «Nous estimons qu’une deuxième injection est nécessaire pour procurer la protection maximale contre la maladie», ajoute l’entreprise basée à Mayence, spécialisée dans l’ARN messager.

Toutefois, «les décisions sur des régimes de dosage alternatifs sont prises par les autorités sanitaires nationales» avec lesquelles le laboratoire se trouve en «dialogue continu». Les décisions concernent également au Danemark le vaccin de Moderna, en cours d’approbation par l’Union européenne, et celui de AstraZeneca dans le cas britannique.

