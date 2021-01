Crise hôtelière – L’effondrement des nuitées met à mal les Offices du tourisme Le financement des organes régionaux de promotion est directement lié à la taxe de séjour perçue par les hôteliers. Si elle est presque anecdotique pour le client, elle se chiffre en millions pour les promoteurs du canton. Cédric Jotterand

Président de Morges Région Tourisme, Yves-Etienne Kahn doit faire les fonds de tiroir pour limiter le déficit de son office qui perd des dizaines de milliers de francs depuis la fermeture des hôtels, comme ici le Mont-Blanc à Morges. Christian Brun

Si vous avez déjà franchi la porte d’un hôtel, d’un camping ou d’un appartement de vacances, il y a le prix du séjour puis au bas de la facture ces quelques francs au motif de la «taxe de séjour». Le client de passage ne sait pas trop à quoi elle sert, mais ces trois ou cinq francs obligatoires versés pour chaque nuit passée dans un établissement représentent pourtant une véritable «machine à cash» pour les offices du tourisme vaudois.

Un ticket de Rento (ndlr: le jeu de loterie qui promet une rente à vie) qui ne répond plus depuis le début de la crise du Covid-19 et qui grève les comptes de toutes les structures de promotion à hauteur de plusieurs millions dans le canton. «Dès qu’un hôtel est fermé ou voit ses nuitées baisser, nous sommes immédiatement impactés», confirme Yves-Etienne Kahn, président de Morges Région Tourisme qui voit cette manne de 350’000 francs tomber bon an mal an dans l’escarcelle de l’association qui promeut les atouts du district. «C’est un coup dur contre lequel nous n’avons aucune prise si ce n’est d’économiser partout où c’est possible en attendant le retour des beaux jours.»