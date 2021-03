Lutte contre le Covid-19 – Léger assouplissement des mesures pour les écoles et la culture Les professionnels de la culture peuvent désormais répéter, sans public. Les écoles peuvent avoir accès au sport et à certains spectacles. Les camps restent par contre suspendus. Erwan Le Bec

Des assouplissements ont été édictés par le Conseil d’État pour permettre plus d’activités pour les jeunes, mais dans le cadre scolaire surtout. PATRICK MARTIN/24 HEURES

Légère détente sur le front des mesures sanitaires. Le Canton a annoncé ce jeudi une série d’ouvertures à l’intention du secteur de la formation et des professionnels de la culture. De quoi permettre aux écoles, aux collèges et au post-obligatoire de souffler, et surtout de bouger un peu plus.

«Le but est de normaliser le plus possible les activités pour les jeunes. C’est encore le meilleur remède pour leur santé», explique la conseillère d’État Cesla Amarelle. «Nous avons cherché toutes les solutions possibles pour améliorer leur bien-être.»

Sur les planches

Bonne nouvelle pour le monde du théâtre ou de la musique. «Les activités professionnelles d’artistes ou d’ensembles», comme des répétitions, sont désormais possibles. Avec un plan de protection pour le domaine du chant. Des représentations peuvent être imaginées, mais sans public, avec une présence strictement limitée aux professionnels nécessaires. Une façon de permettre à des formations comme l’OCL de continuer à s’exercer.

La culture dans le cadre de l’enseignement bénéficie également d’un élargissement des possibilités. Des écoles aux gymnases, on peut désormais jauger le public à la moitié des capacités de la salle choisie. Les classes ne doivent toutefois pas se croiser en allant au théâtre, voir un film ou autre. Le chant peut être pratiqué dans l’enseignement obligatoire, mais sans présence des parents et avec distance entre choriste. Chant également possible au postobligatoire, mais avec un masque et à distance de 2 m entre chaque élève. Le communiqué précise qu’il en va de même pour les instruments à vent.

Des sorties à la place des séjours

Pour les camps par contre, le Département juge toujours le risque de «cluster» trop élevé en cas d’hébergement collectif. Toujours pas de semaine dans un refuge du Jura donc. Des sorties à la journée, par contre, sont possibles.

Les jeunes sont appelés à faire plus de sport. Tout en rappelant que le sport à l’extérieur reste la priorité et que les sports de contacts prolongés sont interdits, le Canton ouvre désormais les piscines et les patinoires pour les écoles et collèges, de nouveau sans croisement des classes. On pourra se doucher «sous certaines conditions», mais pas se sécher les cheveux.

Tournois interdits

Les élèves de la 1re à la 8e retrouvent l’intégralité des salles et des sports habituels. De la 9e à la 11e, ce sera avec un masque et avec distance physique si l’activité le permet. Pour le postobligatoire, le sport se fera par groupe de 15, avec un masque en cas de sport de contact, et dès la sortie des bassins. Enfin, personne ne brandira la coupe du fair-play du tchoukball: les tournois sont toujours prohibés.

Quant aux stages en entreprises, ils sont de nouveau possibles, afin de permettre la transition vers la vie active. Les jeunes stagiaires ne seront pas comptés dans la limite autorisée en entreprise.