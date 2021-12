Suisse – Léger tremblement de terre dans le canton de Bâle-Campagne Un tremblement de terre s’est produit tôt samedi dans le canton de Bâle-Campagne, à environ sept kilomètres au sud de Liestal. Selon le Service sismologique suisse (SED) de l’EPFZ, sa magnitude était de 3,2 sur l’échelle de Richter.

L'épicentre de la secousse se situe à Arboldswil, dans le canton de Bâle-Campagne. Service sismologique suisse (SED

Le séisme s’est produit à 00h08 à une profondeur de 24,6 kilomètres, a indiqué le SED sur son site Internet. Le Service sismologique a reçu des dizaines de messages de personnes signalant avoir ressenti la secousse. Certaines se trouvaient à plus de 70 km de l’épicentre.

La police cantonale n’a pour l’instant reçu aucune annonce de dommages, a indiqué une collaboratrice de la centrale d’appel d’urgence à Keystone-ATS. Elle a elle-même clairement ressentie la secousse.

La Suisse connaît régulièrement des tremblements de terre, généralement de faible ampleur. Pour l’année en cours, le SED a recensé jusqu’à présent une bonne centaine de secousses. La population ressent entre 10 et 20 tremblements de terre par an, qui ont une magnitude de 2,5 ou plus.

ATS

