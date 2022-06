Diplomatie – Légère hausse du budget des opérations de paix de l’ONU Les 193 membres de l’Assemblée générale de l’ONU ont adopté jeudi un budget annuel de 6,45 milliards de dollars pour les opérations de paix.

La douzaine de mission de paix de l’ONU dans le monde, notamment en Afrique, emploie quelque 100’000 Casques bleus. (Image d’illustration) Getty Images via AFP

Au terme de négociations ardues, notamment avec la Chine, les 193 membres de l’Assemblée générale de l’ONU ont adopté un budget annuel de 6,45 milliards de dollars (6,16 milliards de francs) pour la douzaine d’opérations de paix de l’organisation dans le monde, a-t-on appris jeudi de sources diplomatiques.

Le secrétaire général de l’ONU avait réclamé 6,51 milliards de dollars pour cette enveloppe qui couvre une période allant du 1er juillet au 30 juin et qui est différente du budget de fonctionnement de l’organisation. Ce dernier, qui va de janvier à décembre, avoisine les 3,07 milliards de dollars.

Lors des négociations sur le budget des opérations de paix, achevées mercredi par un accord, la Chine, qui contribue de plus en plus aux budgets de l’organisation, a affiché «une ligne très dure» pour réduire les coûts, a précisé un diplomate sous couvert d’anonymat.

«Niveau historiquement bas»

Mais, au final, les réductions ont été limitées à «un niveau historiquement bas», car «les États membres ont pris en compte la variabilité des paramètres économiques et leur impact sur la performance des missions, notamment la flambée des prix du carburant», a expliqué la même source.

L’an dernier, le budget des opérations de paix s’était élevé à 6,37 milliards de dollars. Depuis une mission de paix a été supprimée – au Darfour – mais l’opération en Centrafrique a vu son coût augmenter en raison de nouvelles directives imposées aux Casques bleus par le Conseil de sécurité, a indiqué un autre diplomate, également sous couvert d’anonymat.

La douzaine de mission de paix de l’ONU dans le monde, notamment en Afrique, emploie quelque 100’000 Casques bleus. Ces dernières années, les contributions de la Chine aux budgets de l’ONU, indexées comme pour tous les membres sur l’évolution de son produit national brut (PNB), ont fortement augmenté, entraînant une influence croissante de Pékin dans les négociations et dans les postes à pourvoir.

La Chine est le deuxième contributeur financier aux budgets de l’ONU et paie 18% des dépenses pour les opérations de paix et 15% du budget de fonctionnement. Devant elle, les États-Unis contribuent à hauteur de 26% du premier budget et à hauteur de 22% pour le second.

AFP

